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自曝在家都負責洗碗！侯友宜拋女性政見　公私部門女性比例要四成

▲國民黨總統參選人侯友宜說，未來希望能推動公私部門女性達到4成。（圖／記者林怡昕攝，2023.09.27）
▲國民黨總統參選人侯友宜說，未來希望能推動公私部門女性達到4成。（圖／記者林怡昕攝，2023.09.27）

記者林怡昕／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜曾說「年輕朋友因為現在兩性平權都要上班」引發爭議，雖然事後澄清並非此意，但仍引發討論。侯友宜今（27）日出席「剛柔並濟大未來論壇」，大談少子化、女性治理政策，侯友宜說，他當新北市長小內閣中女性就是三分之一，未來如果當選總統，會朝向推動公、私部門「四成」女性擔任理監事、董事或主管，往此目標前進。

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侯友宜出席台灣女董事協會 2023「剛柔並濟大未來」論壇，包含民進黨總統參選人賴清德、民眾黨總統選人柯文哲三位皆受邀出席，不過，三人演講時間雖然相接，卻巧妙避開進出場時間，同框畫面並沒有出現，現場工作人員也強調「不會同框」。

台灣女董事協會創會榮譽理事長蔡玉玲作為引言人，他分別給每位參選人兩道題目，一為如果當選總統，內閣文官比例如何規劃？二為少子化是國安問題，對少子化政策為何？蔡玉玲特別指出，侯友宜的小內閣女性比例超過三分之一，笑著問「當選總統後應該會繼續吧？」

侯友宜說，老婆是上海人、自己是台灣人，來到台北因為職業工作關係，需要在外奔波，孩子的照顧責任就落在老婆身上，但是她沒有埋怨過一句話，且決斷執行率高，婦幼關係必自己好太多，侯也提及，在家中和老婆分工，都是「你煮飯我負責從頭到尾洗碗，因為『男女平權』」，到現在都是一樣。

侯友宜指出，他當新北市長小內閣中女性就是三分之一，因為公、私部門有規定保障要讓三分之一女性擔任理監事、董事或主管，未來希望可以推動到「四成」。

侯友宜說，另外，更要落女性數位賦權，強化女性STEM教育，ICT等科技教育的支持方案，在教育融入ESG觀念，「教育非常重要，讓女孩子有無限可能，鼓勵女性從事夢想，才是最重要的觀點」，讓環境保護以及社會責任包括公司治理，讓孩子從小有這個觀念，落實女性社會數位賦權。

「既然兩性平權，為什麼都是女性放棄職場」侯友宜也提及，透過性別平等與女性賦權，帶動企業ESG達標，強化勞動檢查，以確保男女員工同工同酬與平等的升遷機會，政策鼓勵企業在供應鏈管理中，考慮性別平等因素，提供女性員工更多得彈性工時與遠距工作選擇，以達成工作和家庭的平衡。

對於少子化解方，侯友宜也說，自己近日已經提出「提高育嬰、留職停薪津貼」，強調女性留職停薪，直接補助投保薪資全薪，就是要讓女性能夠放心在家養育子女，政府還要加強公托、公幼，提升送托率，嚴格控制公共化品質，強化品管和監督稽查。

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