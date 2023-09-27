獨／全家「紫薯霜淇淋」曝光！傳聯名金針菇 7-11霜淇淋買1送1
全家霜淇淋新口味要來了！接檔古娃娃荔枝烏龍的將是「紫薯霜淇淋」，根據消息指出，本次將聯名知名美食YouTuber，加上官方透露新口味是「夢幻聯名韓國」，有相當大的機率是跟「韓勾ㄟ金針菇」聯手出擊，據悉過去全家也跟金針菇合作推出過「 金家ㄟ大飯糰」，至於霜淇淋則是首次合作，對此，全家僅回應「敬請期待」。7-11則是即起推出icash Pay支付「霜淇淋買1送1」優惠。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家霜淇淋9月與古娃娃聯名推出「荔枝烏龍」，新口味將在10月5日接檔，是首次出現的「紫薯霜淇淋」，網友期待表示「紫薯口味如果做得跟沖繩名產一樣倒還能期待看看」、「這個可以！幾年前的夯地瓜口味我也蠻喜歡」。
根據全家官方透露新口味將「夢幻聯名韓國」，加上有消息傳出，10月份將聯名「知名美食YouTuber」，高機率是曾與全家推出鮮食品項的「韓勾ㄟ金針菇」，雖然過去曾推出包括金飯糰系列三角飯糰，還有道地韓食為主題的微波鮮食，不過聯名全家霜淇淋則是首次，相信不少粉絲都相當期待。
7-11霜淇淋則是今起至10月1日連續5天，憑icash Pay支付可享買1送1，包括新口味蜜桃霜淇淋、加點蜜桃風味霜淇淋，還有思樂冰全品項祭出第2杯半價，以中杯12oz售價30元換算，相當於單杯不到23元開喝。