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點頭了！好萊塢編劇罷工宣布告終　新協議成功爭取加薪、串流分潤

▲美國編劇工會宣布於9月27日結束罷工，結束這場將近五個月的抗議活動。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國編劇工會宣布於9月27日結束罷工，結束這場將近五個月的抗議活動。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

美國編劇工會（Writers Guild of America，WGA）和好萊塢幾家主要製片廠敲定勞資協議，正式為長達五個月的罷工劃下句點。在這連續5天馬拉松式的談判下，編劇工會與串流媒體服務和製作公司聯盟的談判達成最新協議，並宣布於9月27日結束罷工，該份最新協議將從明年1月1日生效，效期將持續至2026年5月。

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綜合《CNBC》、《衛報》與《法新社》等外媒報導，在經歷了146天的罷工行動後，代表大型製片商與串流服務巨頭的「電影電視製作人聯盟」（Alliance of Motion Picture and Television Producers、AMPTP）代表以及編劇工會理事會達成最新協議，並說罷工行動於洛杉磯時間27日零時1分結束。

好萊塢編劇的罷工行動的終結，並不意味著這份協議將全面上路。WGA旗下1萬1500名會員仍然對於這份協議擁有最終決定權，這意味著協議仍待全體工會成員批准，表決時間則為10月2日至9日間，但罷工行動已由編劇工會理事會宣布於9月27日結束。

報導提到，理論上來說這項協議仍可能被編劇們拒絕，但多數業界人士認為，編劇工會理事會宣布結束罷工、與包含Netflix、迪士尼、亞馬遜等串流平台巨頭在內的AMPTP達成協議後，意味著幾乎癱瘓的好萊塢影視產業拍攝工作可以重新啟動。

最新協議回應了先前引發罷工導火線的訴求，例如協議承諾工會成員將可從2024年1月1日起獲得5%的基本加薪，至2024年5月獲得4%調薪、2025年5月再獲3.5%調薪，同時因串流服務崛起衍生的重播費（residual）分潤也將以串流作品收視率回饋於工會成員，另外協議中也規定不得以人工智慧（AI）技術編寫或改寫其作品，且由生成式AI等技術產生的素材將不得被稱為原創材料。

參與本次協商的包含四位業界主管：迪士尼執行長鮑伯‧艾格（Bob Iger）、華納兄弟執行長大衛‧扎斯拉夫（David Zaslav）Netflix 聯合執行長泰德‧薩蘭多斯（Ted Sarandos）以及NBC環球影業董事長唐娜·蘭里（Donna Langley）等人；消息人士稱會議進行超過10小時，影視製作商也承諾了會主動將海內外串流收視時數提供給編劇。

與此同時，好萊塢規模最大工會組織、成員高達16萬電影及電視演員的「美國演員工會暨美國廣播電視演員工會聯合會」（SAG-AFTRA）仍持續著自今年7月中旬以來的罷工，其抗爭訴求與編劇工會類似，要求調薪、數位串流平台重播版稅分紅與對人工智慧技術的使用限制等，外界預期新的協議協商至少尚須數週時間才會獲得解決。

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