點頭了！好萊塢編劇罷工宣布告終　新協議成功爭取加薪、串流分潤

我是廣告 請繼續往下閱讀
好萊塢編劇的罷工行動的終結，並不意味著這份協議將全面上路。WGA旗下1萬1500名會員仍然對於這份協議擁有最終決定權，這意味著協議仍待全體工會成員批准，表決時間則為10月2日至9日間，但罷工行動已由編劇工會理事會宣布於9月27日結束。
報導提到，理論上來說這項協議仍可能被編劇們拒絕，但多數業界人士認為，編劇工會理事會宣布結束罷工、與包含Netflix、迪士尼、亞馬遜等串流平台巨頭在內的AMPTP達成協議後，意味著幾乎癱瘓的好萊塢影視產業拍攝工作可以重新啟動。
最新協議回應了先前引發罷工導火線的訴求，例如協議承諾工會成員將可從2024年1月1日起獲得5%的基本加薪，至2024年5月獲得4%調薪、2025年5月再獲3.5%調薪，同時因串流服務崛起衍生的重播費（residual）分潤也將以串流作品收視率回饋於工會成員，另外協議中也規定不得以人工智慧（AI）技術編寫或改寫其作品，且由生成式AI等技術產生的素材將不得被稱為原創材料。
參與本次協商的包含四位業界主管：迪士尼執行長鮑伯‧艾格（Bob Iger）、華納兄弟執行長大衛‧扎斯拉夫（David Zaslav）Netflix 聯合執行長泰德‧薩蘭多斯（Ted Sarandos）以及NBC環球影業董事長唐娜·蘭里（Donna Langley）等人；消息人士稱會議進行超過10小時，影視製作商也承諾了會主動將海內外串流收視時數提供給編劇。
與此同時，好萊塢規模最大工會組織、成員高達16萬電影及電視演員的「美國演員工會暨美國廣播電視演員工會聯合會」（SAG-AFTRA）仍持續著自今年7月中旬以來的罷工，其抗爭訴求與編劇工會類似，要求調薪、數位串流平台重播版稅分紅與對人工智慧技術的使用限制等，外界預期新的協議協商至少尚須數週時間才會獲得解決。