名家論壇》黎榮章／看大數據分析：「非六都縣市」立委空戰力

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此外值得關注的是，新竹市鄭正鈐和新竹縣第二選區的林思銘，在五人網路聲量排名墊底。然而，受竹科生活圈影響，新竹市與新竹縣二選區的竹北市，近年人口移入非常多，選民結構也相對年輕，4年前時代力量立委參選人高鈺婷在竹市拿下近3成選票、2022地方選舉新竹市也選出全台唯一的民眾黨市長，代表第三勢力小黨在此新竹相對有發展空間，該區選民相對願意給年輕、具有話題性的新人機會。而目前來看，時力、民眾黨料也不會缺席這次新竹立委選舉，鄭正鈐、林思銘身為衛冕者，但空戰能量相對較低，連任之路可能添變數。
而中部非六都縣市（苗栗縣、南投縣、彰化縣、雲林縣）立委的網路聲量，前標2萬1399則、均標1萬7375則、後標1萬479則，10名立委聲量依序排名是南投蔡培慧（37897則）、彰化陳秀寳（22231則）、南投馬文君（21435則）、雲林蘇治芬（21291則）、彰化陳素月（20205則）、雲林劉建國（14545則）、彰化謝衣鳳（14483則）、彰化黃秀芳（9144則）、苗栗陳超明（6174則）、苗栗徐志榮（2475則）。
中部幾名立委的網路聲量平均不太高，排名第一的蔡培慧，是今年3月初才補選勝出，網路聲量計算也從3月13日她宣誓就職後才開始計算。因這場補選受全國矚目，民進黨陸空並進全力拉抬，幾波針對她對手林明溱的議題攻防，一舉拉高了蔡培慧的網路知名度，為她的空戰打下優良基礎，當選後蔡培慧持續努力經營，雖然起跑較晚，但聲量仍然一下就超越了中部地區其他立委。而在中部地區聲量墊底的苗栗立委徐志榮，這次決定將山線立委棒子交給中生代的苗栗市長邱鎮軍，邱將遇到網路高聲量、高票連任縣議員的曾玟學，若綠營輔選資源到位，想必會對要藍營選情造成威脅。
南部非六都縣市（嘉義縣市、屏東縣）立委的網路聲量，前標4萬3283則、均標4萬1082則、後標1萬3554則。5名立委聲量排名依序是嘉縣陳明文（54056則）、嘉市王美慧（43283則）、嘉縣蔡易餘（41082則）、屏東鍾佳濱（13554則）、屏東蘇震清（13217則）。
陳明文聲量在南部立委排第一，但造就他高聲量的卻是爭議事件，前立委黃國昌日前踢爆陳明文養豬場超貸1億，為陳明文帶來大量負面的網路討論。在陳明文之外，嘉義海線的蔡易餘、嘉義市王美惠聲量表現不錯，尤其王美惠在選區面臨綠營分裂，初選對手另組後援會與她互別苗頭，更使王美惠迫切需要提升曝光，為自己爭取更多支持。
而東部及離島立委的網路聲量，前標7萬3612則、均標1萬9291則、後標1萬7307則。5名立委聲量排名依序是金門陳玉珍（97066則）、花蓮傅崑萁（73612則）、馬祖陳雪生（19291則）、台東劉櫂豪（17307則）、澎湖楊曜（10724則）。東部及離島立委的聲量前標，是所有非六都縣市中最高，帶動整體表現的，是金門立委陳玉珍。陳玉珍自2016年首次當選立委以來，就展現出優異的創造話題能力，不管在議事攻防、地方議題，甚至個人感情生活、減肥、打扮等，都能引發討論。
儘管陳玉珍在地方組織根基相當牢固，有「金門最大姓」陳氏宗親的支持，但她仍靠多元話題帶動亮眼的網路表現。日前陳玉珍又因為公開力挺郭台銘參選總統，一度成為挺郭派代言人，聲量再衝一波高點，在這次所有非六都立委中，陳的個人聲量表現，僅次於爭議纏身的陳歐珀。
當代選戰的理想打法是空陸戰相輔相成，越大型的選舉越是如此，且空戰對選情的影響並不只侷限於都會選區。對選情穩固的現任者而言，需努力經營空戰來鞏固領先優勢，避免高聲量的挑戰者奇襲；而選情不穩固的候選人，更需注重網路經營，靠空戰截長補短，力求把空氣票轉化為實際投入票匭的支持票。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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