特企／甲電國際台中總部落成　開創台灣服務型機器人新時代

甲電國際總經理任介卿在典禮上指出，自動化服務因疫情快速發展，涵蓋軟體系統和硬體設備，各行業都在尋求更低成本和更高效率的營運方式。他強調，未來服務業的變革已經來臨。面對AI數位化直線向上的發展趨勢，線上及線下的場景必須相互融合，還要測定顧客習慣，鎖定客戶需求，來調整營運模式。甲電國際堅信服務型機器人在未來於各行業中扮演關鍵角色，解決市場面臨的勞動力短缺問題，同時為消費者提供創新的服務體驗，前景不容小覷。
該次總部的啟用代表著甲電國際企業發展的重要里程碑，也是對未來的堅定承諾。公司不僅聆聽市場反饋，不斷改善服務體系和商業模式，還為企業提供精確的人力解決方案和優質的服務體驗。與此同時，甲電國際取之社會用之社會，鼓勵光臨的貴賓將花圈和花籃轉化為公益金，共籌得15萬元善款，將大家的祝福全數捐贈給臺中市和平區雙崎社區發展協會，以支持偏鄉地區發展，參與愛心公益，實現企業永續經營，與社會共榮共好。
甲電國際不僅歸功於其先進的技術和優秀的服務團隊，對客戶需求的深入了解是重點優勢。根據各行業者特定需求打造客製化機器人解決方案，從而實現真正的顧客滿意度。此外，甲電國際積極參與國內外機器人領域的合作和交流，不斷拓展其在市場的影響力。
在服務型機器人的領域中，在國際上贏得了廣泛的認可，在台灣也漸漸展露頭角。這些機器人不僅提高了企業的運營效率，還為消費者提供了更好的服務體驗。甲電國際的台中總部將為該行業的進一步發展提供堅實的基礎，並為台灣帶來更多創新和機會。這個新的時代將見證台灣服務機器人行業的蓬勃發展，而甲電國際將在其中發揮關鍵作用，引領產業不斷向前行。
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