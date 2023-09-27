特企／大勢男團U：NUS詮釋CACO辛普森潮流單品

挾帶《原子少年》冠軍超高人氣，新生代大勢男團U:NUS成員高胥崴、高有翔、吳昱廷、蔡承祐著用《辛普森家庭》系列熱門角色單品，調皮鮮豔的霸子款短T搭配塗鴉標語展現十足街頭感，搭上多巴胺穿搭熱潮，滿版印花服飾更是具備Y2K元素。U:NUS代表了新世代前進的勇氣和無所畏懼的態度，與CACO 辛普森家庭系列主題「BOLD AND FEARLESS大膽無畏」不謀而合。U:NUS表示：「很開心可以擔任CACO風格大使，這次的辛普森家庭系列新品充滿潮流街頭風格，可以玩出更多穿搭多樣性，希望能展現新世代的態度帶給大家。」
繼多款超人氣系列IP攻陷粉絲荷包後，下半年度最新授權CACO採用鮮豔明亮的色彩，大膽融入街頭風格設計推出《辛普森家庭》潮流系列新品。《辛普森家庭》荷馬、美枝、霸子、花枝、奶嘴一家設計電繡短T及滿版塗鴉花襯衫是辛普森迷絕不能錯過的超人氣單品，一次搜刮你最喜愛的角色！迎接秋冬到來，滿版霸子大頭的趣味圖案牛仔外套，落肩的寬版設計是不可或缺的造型穿搭重點。除了服飾外，CACO更將辛普森家庭元素延伸至帽子、包包等配件，目前全系列已於CACO官方網站及全台門市開賣，9/21(四)於限定門市消費辛普森系列滿$1,000即贈風格海報乙張(不挑款)，官網連結。
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