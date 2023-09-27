亞運電競／《英雄聯盟》中華隊擊敗馬來晉四強！明日對決強敵越南
2022杭州亞運電競成為正式項目，各項遊戲比賽也正火熱展開中，其中被視為中華隊奪牌希望之一的《英雄聯盟》也傳來捷報，今（27）日的8強BO3賽事中，中華隊以2-0擊敗馬來西亞，明（28）日四強賽對決越南，若贏下就能保底奪牌。
記者潘毅/綜合報導
今（27）日杭州亞運《英雄聯盟》八強賽BO3賽事，因為大會無提供轉播訊號，比賽過程與細節尚未能知曉。不過稍早中華民國電子競技運動協會（CTESA）也發出捷報，表示八強賽BO3，中華隊以 2：0輕取馬來西亞。
本次中華隊在《英雄聯盟》項目的籤運頗佳，在4強賽之前避開中韓兩大強敵，明（28）日中韓更將上演兩強對決。中華隊則是在明（28）日下午2點，於四強賽對決強敵越南，這支隊伍則與先前其他對手已是不同層級，也是LOL主要大賽區之一，實力不容忽視，日前中華隊選手也紛紛對越南的實力表達認同，打野選手Karsa洪浩軒認為和越南隊是「55開」，中路選手FoFo朱駿嵐則認為中華隊至少有6成機率贏下。
本次杭州亞運《英雄聯盟》由教練陳如治（WarHorse）、上路徐士傑（Rest）、蘇嘉祥（Hanabi）、打野洪浩軒（Karsa）、中路朱駿嵐（FoFo）、下路邱梓銓（Doggo）、輔助胡碩傑（SwordArt）出戰，除了上路2位選手外，其餘選手在職業賽皆效力中國LPL賽區。