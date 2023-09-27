身分證有5送明蝦！「老撈」滿額抽曼谷機票 「如嬌」送海鮮拼盤
天氣逐漸變冷，又是吃鍋的季節，最近頻頻有火鍋店也大打優惠。像是老撈麻辣火鍋鴛鴦火鍋為了歡慶5周年，身分證字號上有「5」就送活凍明蝦，有幾個就送幾隻，還能抽獎得星宇航空台北－曼谷來回機票。「如嬌花膠雞鍋物」則是開了二店，10月31日前打卡送九孔鮑，而大安區的敦煌里里民，消費任一鍋物就免費送「海鮮拼盤」。
記者葉盛耀/綜合報導
老撈麻辣火鍋鴛鴦火鍋將於10月11日開幕滿5周年，餐廳於10月開始推出3大回饋活動，首先10月用餐每位顧客都可參加的是明蝦對對碰，只要身分證字號上有一個「5」就送1隻活凍明蝦，有幾個「5」就送幾隻；另外，用餐完畢後結帳時每桌可玩一次轉轉樂，有機會抽到免費品嚐店內明星菜，像是手工蛋餃、芋頭丸、小盤雪花牛等。另外，消費滿2500元還能抽獎券1張，最大獎有兩名，可獲得星宇航空台北－曼谷來回機票，另也有60張500元現金券。
主打濃郁香醇「黃金花膠雞湯」的「如嬌花膠雞鍋物」，開設仁愛二店，限店打造全新「胡椒肉骨茶肋排雞湯鍋」，同時攜手網路名店「玥沐」聯名推出的「經典生醃醬蟹佐松露」等多款新菜亮相。為慶祝新店開幕，首月用餐打卡即贈「鮮活九孔鮑」。且仁愛二店也針對餐廳周邊的大安區敦煌里里民做活動，只要消費任一鍋物，則可加贈「海鮮拼盤」。
高雄寒軒國際飯店則是於「觀海軒」港式餐廳另推出鍋物，包含去年熱銷的三款鍋物「麻油紅蟳鍋」、「藥膳羊肉鍋」、「牛奶烏雞鍋」 ，還有最新的風味清香的「杭菊雞球鍋」，以及帶點苦甘卻更顯鮮甜味的「芥菜蛤蜊鍋」，即日起於40樓觀海軒開賣。