國軍新戰力！期盼22年國造潛艦終於下水　老中青三代打造水下戰力

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1971年4月，美方同意以有償方式提供我國2艘柴電動力潛艦，以強化我海軍反潛能力。海軍隨即啟動「水星計畫」，派員赴美接受接艦訓練。1973與1974年茄比級海獅、海豹號潛艦返抵海軍左營基地成軍。
SS-791海獅號原為美軍SS-478 「帶魚號」 （Cutlass）、SS-792海豹號原為美軍SS-426 「單鰭鱈號」 （Tusk） ，2艘潛艦都是美軍1945年8月二戰結束前夕服役的潛艦。國軍採購這2艘潛艦卻未採購作戰用魚雷，僅保有佈置水雷的能力。這2艘潛艦服役將近80成為全球現役最資深潛艦，由於遲未能夠籌獲新型潛艦替換，因此海軍司令部從2015年開始，編列近7億元，分3個年度維修預算，委由台船進行海獅號潛艦深度大修。在國造潛艦預計2025年服役之前，海龍與海豹號潛艦仍將擔負訓練潛艦人才、提升國軍反潛能力等用途。
劍龍級潛艦性能提升可射反艦飛彈
由於海軍2艘茄比級潛艦為美軍二戰末服役潛艦，且缺乏魚雷發射能力，因此時任參謀總長宋長志1979年指示海軍執行「劍龍專案」，向荷蘭採購柴電潛艦。1987年海龍軍艦返國成軍、1988年7月海虎軍艦返國成軍。
海軍最初預定採購6艘，但是最後決定先採購2艘。有一說是因為當時國防預算有限，難以說服其它軍種對經費上的妥協，也有一說是當時海軍對荷蘭製潛艦缺乏信心，因此最後決議先採購2艘、後續4艘視第一批潛艦使用狀況再行決定。不過，荷蘭出售潛艦引發北京不滿，將中荷兩國外交關係由大使級降為代辦級，使得荷蘭國會對後續潛艦採購案持反對態度，後續訂購計畫也就無疾而終。
劍龍級潛艦服役後，成為國軍水下作戰核心戰力，海軍也持續對劍龍級潛艦升級，包括向美採購 UGM-84L 潛射魚叉反艦飛彈、MK 48 Mod 6型重型魚雷。2017年4月，國防部公告荷商 RH Marine Netherlands B.V. 集團已承接「劍龍級潛艦系統裝備介面整合技術協助案」，對2艘主力潛艦實施系統提升性能。
493億打造國造潛艦原型艦
2001年4月美國小布希總統宣布售台8艘柴電潛艦，由於美國國內早已沒有傳統動力潛艦生產線，僅生產核動力潛艦，美國海軍又不願重開柴電潛艦產線，因此遲未獲得美製潛艦。向其它國家採購潛艦也因為中國反對，沒有國家敢出售。
由於我國未曾生產過潛艦，國防部原本仍堅持外購潛艦，對國造潛艦沒信心，經過一番掙扎與台船爭取後，海軍終於態度放軟，同意國艦國造。蔡英文政府上台後，2016年12月海軍與台船簽約，執行潛艦國造第一階段合約設計與裝備試研製作業，以493.6億元預算打造自製潛艦，經過立院3次秘密專案報告後，2016年11月24日動工建造原型艦。
國造潛艦原型艦命名為「海鯤」丶舷號為711，配備美智MK48 Mod6 AT重型魚雷，但未配備反艦飛彈、史特林發動機式絕氣推進系統（AIP）。國造潛艦原型艦性能比海軍現役2艘劍龍級潛艦進步約8至10年，相當於1990年代的水準。國造潛艦原型艦下水後，2025年展開各項海試，期盼最終能打造出6到8艘2500噸至3000噸級的自製潛艦。