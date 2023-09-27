特企／GNC多元健康管理方案　陪伴消費者「活出最好的自己」

特企／安索帕再度蟬聯最佳品牌創作者並獲得最佳遊戲廣告獎

▲安索帕與集團夥伴凱絡媒體共同合作，獲得「最佳品牌創作者獎」。(圖 /品牌提供)
▲安索帕與集團夥伴凱絡媒體共同合作，獲得「最佳品牌創作者獎」。(圖 /品牌提供)

本報訊

由 Google 台灣舉辦的「2023 YouTube 年度廣告大賞」於日前揭曉，，這是安索帕安索帕與集團夥伴凱絡媒體共同合作，為必勝客打造的【就愛逗陣 HOT】MV，獲得「最佳品牌創作者獎」與凱絡連續兩年合作榮獲此獎項肯定的榮耀；除此之外，安索帕聯手集團媒體夥伴貝立德為動視暴雪客戶打造【最台的魔獸】在坎城首屆遊戲娛樂創意銅獅，再度獲得捷報，在2023年YouTube年度廣告大賞獲得肯定獲選為「最佳遊戲廣告獎」。

必勝客【就愛逗陣 HOT】MV，針對Z世代觀眾的喜好設計內容，結合了音樂人、導演、新媒體藝術家等不同領域的創作者共同創作，影片應用遊戲引擎技術，使虛擬人物分飾多角，設計各種衝擊感視覺和懷舊感滿溢的正能量音樂，並巧妙結合各種看似惡趣味的迷因元素，創造出看似矛盾但極具融合感的音像效果，完美地迎合了年輕世代的喜好，上線兩周後突破270萬觀看，更帶來10萬次以上互動迴響，再度成功塑造必勝客品牌創新形象。

在與動視暴雪的合作中，【最台的魔獸】不僅於7月榮獲坎城首屆遊戲娛樂創意銅獅，讓世界看見台灣的創意能量。這次回到台灣同樣獲得評審青睞，獲選為「最佳遊戲廣告獎」。安索帕將《魔獸世界：巫妖王之怒》遊戲中的經典元素和場景，以台灣霹靂布袋戲的傳統技法重新演繹，大膽的跨界嘗試創造了前所未見的品牌體驗，激起了對《魔獸世界》情有獨鍾且對台灣本土文化情感深厚的玩家們的熱情，也召喚更多新玩家加入，深化了在地消費者對品牌好感，更為其打造了全新形象。

安索帕的連續蟬聯和雙料獎項表現，展現了他們對創新的不懈追求與豐沛創意能量，為台灣行銷市場注入更多充滿活力和歡樂的創作，同時也驗證了攜手集團集下媒體夥伴 (貝立德與凱絡)的共創能力，未來安索帕將繼續與集團夥伴聯手，為客戶與產業帶來更多傑出的解決方案與精彩作品。

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