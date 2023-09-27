志光漁電共生挺過颱風讓三方共好 大亞沈尚弘：獲得無形社會執照
大亞集團積極投入綠能佈局，成為「能源鏈管理集團」，從能源的產生、傳輸、轉換、儲存、管理提供完整服務。大亞旗下志光能源七股漁電共生案場於今年7月正式取得電業執照，今（27）日舉行第一期案場正式啟用典禮。大亞董事長沈尚弘表示，大亞提早看到了再生能源的重要性，努力獲得地主、漁民與居民的信任，就像是獲得無形的社會執照，希望以負責任開發者的態度，與在地共存共榮、帶來正面貢獻。
記者許家禎／台南報導
大亞集團旗下志光能源建置的漁電共生太陽能電廠，於今年7月正式取得執照，同時更獲能源局指定的漁電共生示範案場，為生態、養殖與綠電三方共好的綠能發電典範。位在台南七股的志光太陽能電廠第一期85MW於2022年底併聯，認列電費收入，同年11月以同案場作為結合標的，得標經濟部能源局「光儲合一」系統計畫，為大亞集團的能源鏈管理版圖再攻下一城。
志光能源85MW漁電共生示範案場啟動儀式今日舉行，現場嘉賓共同見證生態、養殖與綠電三方共好的綠能發電典範。大亞董事長沈尚弘表示，大亞集團深耕能源鏈管理，創造了許多第一，集團子公司囊括太陽能發電、儲能與系統管理等，強大的執行力是絕對的優勢，展現集團領導綠能產業的信心。
沈尚弘表示，在再生能源的發展過程中，大亞獲得各種專業執照許可，集團提早看到了再生能源的重要性，努力獲得地主、漁民與居民的信任，就像是獲得無形的社會執照，大亞希望成為漁電共生示範案場，以負責任開發者的態度，與在地共存共榮、帶來正面貢獻，為台灣持續提供穩定的能源。
志光能源指出，七股漁電共生太陽能電廠在建置前期就進行養殖漁戶、周遭鄰里實地查訪，確認漁民需求並共同發想魚塭設計、積極投入社區回饋，甚至協助辦理養殖輔導課，進行水質檢驗跟魚病檢驗，也協助申辦水權、養殖登記證成立產銷班，落實養殖權益回歸養殖戶，估計在志光七股漁電共生85MW案場中，年預估漁貨產量將達500噸，其中包含蛤蠣、烏魚、石斑魚、虱目魚等。
志光能源案場強化結構設計，可抗平均風速14級強風，使用的工程材料為可再利用的鋁、鐵及不銹鋼等，每片太陽能板壽命在自然環境下可使用超過20年，降低頻繁回收太陽能板對環境的影響，每月也有定期巡檢來確保品質，今年夏天其案場也通過了杜蘇芮和海葵颱風連續侵襲帶來的極端風雨考驗。