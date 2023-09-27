林秉樞「再服刑14天」恢復自由身！高嘉瑜：沒悔意也未得應有懲罰
民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞施暴，今上訴二審後，高院13日維持原判，由於林秉樞已被羈押226天，扣掉羈押期，僅須坐牢14天，其餘罪名可以繳完罰金就完事；對此，高嘉瑜直言，對方過去行為並無悔意，也未受到該有懲罰，對受害者而言難以接受。
記者孫唯容／綜合報導
高嘉瑜說，雖然林秉樞觸犯13個罪名，但是刑期都很輕，最後僅判2年10月，甚至扣掉羈押只要關14天，自己和律師討論後，認為因為現在速審法的限制，導致刑案上訴後還是很難改變量刑輕重，對受害人保障、幫助有限，沒有實質效益，未來希望透過修法，遏止類似暴行發生。
高嘉瑜也無奈表示，加害人前科累累，而且受害者不只一人，不過由於諸多原因，不願出面提告，法院量刑上應該都要納入考量，若他只要關14天就沒事，不僅難以弭平受害者的傷痛，更會讓加害者更加囂張、逍遙法外。
※【NOWnews 今日新聞
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