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NBA／魔獸霍華德試訓後為何未加盟勇士　總管：他只是其中一位

▲「魔獸」霍華德（Dwight Howard）參加勇士隊試訓，但未獲球團青睞。（資料照）
▲「魔獸」霍華德（Dwight Howard）參加勇士隊試訓，但未獲球團青睞。（資料照）

記者張志宇/綜合報導

上季旅台NBA球星「魔獸」Dwight Howard日前接受金州勇士隊（NBA）試訓，但最終未獲青睞，勇士總管Mike Dunleavy Jr.也在27日球隊記者會解釋，「認為球隊在長人的人手是足夠的。」

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雖勇士沒能簽下Dwight Howard，總管Mike Dunleavy Jr.並未把話說死，並透露，「主要是隊上已經有5個能扛到中鋒的球員，包括Kevon Looney、Draymond Green、Dario Saric、Trayce-Jackson Davis和Usman Garuba，所以傾向給年輕人更多機會，但球隊仍會保持彈性空間，視情況簽下側翼、長人或是後衛。」

除了Dwight Howard參加試訓，勇士在今夏共試訓約40至50位球員，Mike Dunleavy Jr.透露，「有許多選手想加入勇士，但你提到的選手（指Dwight Howard），他只是我們評估的其中一位選手，我們會持續對我們想要的人選保持開放的態度。」

Dwight Howard身為3屆NBA年度最佳防守球員，已在休賽季向一些NBA球隊表示，「自己目前的狀態很好，也準備好以任何形式為球隊做出貢獻。在被勇士拒絕之後，仍會試著去其他球隊探索重回聯盟的機會。」

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