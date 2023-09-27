李泳知為了BTS JIN準備金門高粱　對台灣記者高喊：我喉嚨著火啦

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她主持的節目《雖然沒準備什麼菜》主打喝酒閒聊，李泳知曾為了BTS的JIN，拿出珍藏已久的58度金門高粱，她坦言確實是為了大明星所準備，而那瓶酒也是粉絲贈送，李泳知說：「哇！首先，那真的是很可怕的酒，但因為這件事過了一年，我的記憶有點模糊了，我記得那是粉絲送的，因為是要在特別日子喝，我就放在冰箱保管著，要給巨星喝。其實那天錄影我很緊張，錄影之前我有先喝幾杯，然後2小時的錄影，後面1小時我就沒記憶了！播出後粉絲就跟我說，姊姊這要加水稀釋才能喝，不能直接喝，我不知道可以這樣，我想問大家真的要稀釋嗎？」聽到記者提議可加可不加，她笑回：「喔....我現在想想，加水好像比較好一點。」
李泳知聊到酒話匣子大開，她不太清楚韓國酒類的味道，但對金門高粱印象深刻，「喝下去就好熱，我的喉嚨要著火了！」她也提到品酒習慣與酒量，如果只是單純吃飯「只會喝2杯」，但要見未來不會再見面的人，「我就會喝半瓶！」
談到綜藝，李泳知認真表示想要來台灣錄節目，「我來到這裡後，就突然很想要嘗試，這裡的感覺好像跟韓國一樣，很有活動性，昨天的演唱會上，我也發現我跟這邊的人很合」；如果有機會的話，李泳知也想挑戰《叢林的法則》，記者詢問：「妳可以在叢林裡面生存幾天？」她嚴肅的說：「依照地區答案會不一樣，沒威脅生命的話，5天吧。」
《Biong Biong地球娛樂室》一、二季深受台灣觀眾喜愛，李泳知跟知名製作人羅PD（羅䁐錫）也很契合，她表示有跟羅PD推薦來台灣拍攝，但礙於拍攝有很多周邊考量，所以遭到婉拒，「我跟3歲小孩一樣，想要就先說再說，但羅PD說這邊、那邊有很多顧慮，所以很難成行，在台北拍我很樂意的，我想要再回來，而且這邊的食物都有麻辣口味，對我來說很新鮮、很衝擊，沒麻辣的話，這世界就會很無趣，昨天還有歌迷跟我說台灣有麻辣口味的甜甜圈，我覺得真是莫名其妙！」她回答完後，還用中文說：「Oh...沒關係！」拒絕試吃麻辣甜甜圈。
事實上，李泳知抵台第一天就試吃了麻辣口味的炸雞，問及好不好吃？她一本正經表示：「這是我個人想法，麻辣還是要喝湯才好吃。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！