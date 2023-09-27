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打擊緬甸詐騙！雲南設邊境嚴管區限制通行　減少人員偷渡參與犯罪

▲緬甸KK園區惡名昭彰，為打擊詐騙，雲南保山騰衝圖設立邊境嚴管區，減少人員偷渡進出邊境，圖為緬甸「KK園區」衛星地圖照。（圖／翻攝自微博）
▲緬甸KK園區惡名昭彰，為打擊詐騙，雲南保山騰衝圖設立邊境嚴管區，減少人員偷渡進出邊境，圖為緬甸「KK園區」衛星地圖照。（圖／翻攝自微博）

記者倪浩軒/綜合報導

緬甸KK園區惡名昭彰，多國民眾被騙去當「豬仔」，聯合國8月底的最新報告，指出緬甸是目前擁有最多豬仔的國家，至少有12萬人遭關押被迫進行詐騙工作，根據泰國警方數據，每年大概有7萬名華人從泰國被販賣到緬甸的苗瓦底。中國和緬甸於9月初展開聯合打擊行動，但仍被質疑力度不夠。對此，雲南保山騰衝市昨（26）日發布通報，決定設立邊境嚴管區，減少人員偷渡進出邊境，參與涉緬北電信網路詐騙的機率。

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騰衝市打擊治理涉緬北電信網路詐騙相關違法犯罪工作領導小組辦公室，提出5點關於臨時設立邊境嚴管區的說明如下：

1.設立邊境嚴管區目的是對進入嚴管區的人員車輛實施分類管理，達到限制無關人員進入嚴管區，減少人員偷渡進出邊境和組織、參與涉緬北電信網路詐騙的機率，確保人民群眾生命財產安全。

2.明確邊境嚴管區範圍為猴橋鎮先雞埡口至野牛坡至南3號至牛圈河至高梁貢至南2號至石城埡口至照壁塘至青草嶺邊防巡邏路至邊界線範圍。

3.臨時設立期限為2023年10月1日至2023年12月31日。

4.人員車輛分類管理，邊境嚴管區內有群眾種植地或需放牧的，由所屬社區開具證明，群眾到就近聯防所報備（每月備案1次）。 車輛參照人員進行管理。邊境鄉鎮以外公務人員及車輛需進出嚴管區的，由邊境鄉鎮通知相關聯防所。

5.由邊境聯防所聯防員，對進入邊境嚴管區人員、車輛進行登記與查詢，涉及人員應主動配合。

緬甸詐騙集團的惡行近期引發外界高度關注，包括畢業於中國科學院地球環境研究所的張姓男博士，也「上當」到當地從事電信詐騙工作，受困長達1年，在9月初才被救出。中國電影公司以反詐主題拍攝《孤注一擲》，電影票房頗佳，也帶動民間討論詐騙園區相關情況。不僅地方政府頻頻提出對策，柬埔寨總理洪馬內9月中訪問北京會晤習近平，雙方會後的聯合公報也提到，深化兩國國家及地方警察在打擊跨境賭博、電信詐騙等執法領域的務實合作和能力建設。

打擊境外詐騙犯罪集團成為中國公安重點業務，據中國統計，去年以來拘捕的境外「回流」嫌犯高達5.6萬餘人，中國犯罪集團境外化後，再從中國境內挑選被害者，讓其淪為豬仔被迫從事詐騙工作，如何根絕這種新型態跨國犯罪集團，考驗中國政府以及東南亞國家政府的決心。

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