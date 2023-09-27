打擊緬甸詐騙！雲南設邊境嚴管區限制通行　減少人員偷渡參與犯罪

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1.設立邊境嚴管區目的是對進入嚴管區的人員車輛實施分類管理，達到限制無關人員進入嚴管區，減少人員偷渡進出邊境和組織、參與涉緬北電信網路詐騙的機率，確保人民群眾生命財產安全。
2.明確邊境嚴管區範圍為猴橋鎮先雞埡口至野牛坡至南3號至牛圈河至高梁貢至南2號至石城埡口至照壁塘至青草嶺邊防巡邏路至邊界線範圍。
3.臨時設立期限為2023年10月1日至2023年12月31日。
4.人員車輛分類管理，邊境嚴管區內有群眾種植地或需放牧的，由所屬社區開具證明，群眾到就近聯防所報備（每月備案1次）。 車輛參照人員進行管理。邊境鄉鎮以外公務人員及車輛需進出嚴管區的，由邊境鄉鎮通知相關聯防所。
5.由邊境聯防所聯防員，對進入邊境嚴管區人員、車輛進行登記與查詢，涉及人員應主動配合。
緬甸詐騙集團的惡行近期引發外界高度關注，包括畢業於中國科學院地球環境研究所的張姓男博士，也「上當」到當地從事電信詐騙工作，受困長達1年，在9月初才被救出。中國電影公司以反詐主題拍攝《孤注一擲》，電影票房頗佳，也帶動民間討論詐騙園區相關情況。不僅地方政府頻頻提出對策，柬埔寨總理洪馬內9月中訪問北京會晤習近平，雙方會後的聯合公報也提到，深化兩國國家及地方警察在打擊跨境賭博、電信詐騙等執法領域的務實合作和能力建設。
打擊境外詐騙犯罪集團成為中國公安重點業務，據中國統計，去年以來拘捕的境外「回流」嫌犯高達5.6萬餘人，中國犯罪集團境外化後，再從中國境內挑選被害者，讓其淪為豬仔被迫從事詐騙工作，如何根絕這種新型態跨國犯罪集團，考驗中國政府以及東南亞國家政府的決心。