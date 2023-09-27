SOGO日本展連假登場！日本爆紅「大福蒙布朗」 還有現烤焦糖紅薯
中秋連假即將到來，SOGO忠孝館即起至10月10日，推出年度最盛大日本展，共集結近百家品牌、11家初登場、30樣新商品，包括京都百年老店文之助茶屋初登場的「蕨餅」，還有初登場的東京竄紅甜點，帶來大福蒙布朗、現烤紅薯焦糖、北海道純鮮乳霜淇淋。中和環球《三麗鷗大明星》戶外遊樂場於10月1日登場，包括八大必玩遊樂設施，中秋連假快衝一波。
記者鍾怡婷/綜合報導
SOGO忠孝館年度最大「日本京都展」即起登場，SOGO忠孝館店長賴必昌表示，春季日本展是週年慶前的重點活動，比起春夏日本展規模更大，帶來更多日本獨家品牌、商品，疫情解封後，更多日本職人師傅親自來台，商場內也有應景的日本主題造景，目標預計帶來4500萬元業績。
百年古都之稱的日本京都隱藏許多內行人才知道的甜點，包括京都百年老店文之助茶屋「蕨餅」，可選原味、抹茶、焙茶、綜合四種口味，還有初次在日本展登場的東京甜點店Fans-Premium Sweets Foundry「大福蒙布朗」，以及現烤焦糖紅薯，一秒體會到近期日本爆紅的熱門甜品。
擁有近400年歷史的長崎福砂屋，除了有經典商品長崎蛋糕外，新品有「長崎蛋糕CUBE」，將蛋糕烘烤成酥脆餅乾，還有則是一盒2片入的經典品項長崎蛋糕，小包裝現吃或送禮都超適合。
熱賣回歸的則有，IG爆紅美食CREAM DOWA「北海道純鮮乳霜淇淋」、ひよ子本舗吉野堂「小雞饅頭」、福岡必買的山口油屋福太郎「明太子仙貝 香辣」、如水庵「筑紫麻糬」都是不可錯過的期間限定美食。
即起至10月10日前，持快樂購卡於日本展活動會館，當日消費滿2000元以上，可抽「綠舞國際觀光飯店玨海景和式套房」、持快樂購卡於12F京都物產展，當日單筆滿500元以上，有機會抽中頭獎「京都ASAI Hotel雙人住宿券2泊附早餐」；持快樂購卡於12F長崎物產展，當日單筆滿500元以上，有機會抽中頭獎「台灣虎航台北－茨城三人來回機票」。
中秋連假期間，中和環球也在10月1日迎接《三麗鷗大明星》戶外遊樂場，一進樂園就看到5米Hello Kitty大型氣偶，往右看到Kitty、美樂蒂和酷洛米飛在空中的「飛高高小鞦韆」，接著來到有三麗鷗大明星陪你一起在「魔法咖啡杯」及放大版「轉轉釣魚機」，還可以和酷洛米共乘「浪漫旋轉木馬」或搭上「粉粉小火車」帶你逛一圈樂園，又或是來趟「夢幻摩天輪」之旅。戶外遊樂場設施單次100元／人，購買套票300元／5點（每樣設施扣1點／人），VIP票900元／20點。