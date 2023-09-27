CoCo珍珠鮮奶茶「第二杯0元」！星巴克、萬波都「買一送一」

SOGO日本展連假登場！日本爆紅「大福蒙布朗」　還有現烤焦糖紅薯

▲SOGO年度最盛大日本展登場，共集結近百家品牌、11家初登場、30樣新商品。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲SOGO年度最盛大日本展登場，共集結近百家品牌、11家初登場、30樣新商品。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

中秋連假即將到來，SOGO忠孝館即起至10月10日，推出年度最盛大日本展，共集結近百家品牌、11家初登場、30樣新商品，包括京都百年老店文之助茶屋初登場的「蕨餅」，還有初登場的東京竄紅甜點，帶來大福蒙布朗、現烤紅薯焦糖、北海道純鮮乳霜淇淋。中和環球《三麗鷗大明星》戶外遊樂場於10月1日登場，包括八大必玩遊樂設施，中秋連假快衝一波。

我是廣告 請繼續往下閱讀
SOGO忠孝館年度最大「日本京都展」即起登場，SOGO忠孝館店長賴必昌表示，春季日本展是週年慶前的重點活動，比起春夏日本展規模更大，帶來更多日本獨家品牌、商品，疫情解封後，更多日本職人師傅親自來台，商場內也有應景的日本主題造景，目標預計帶來4500萬元業績。

百年古都之稱的日本京都隱藏許多內行人才知道的甜點，包括京都百年老店文之助茶屋「蕨餅」，可選原味、抹茶、焙茶、綜合四種口味，還有初次在日本展登場的東京甜點店Fans-Premium Sweets Foundry「大福蒙布朗」，以及現烤焦糖紅薯，一秒體會到近期日本爆紅的熱門甜品。

▲（圖／記者鍾怡婷攝）
▲初次在日本展登場的東京甜點店Fans-Premium Sweets Foundry「大福蒙布朗」，是在日本爆紅的美食。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲日本展還有必吃的Ｑ彈抹茶大福，多款口味售價約在100至120元之間。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲日本展還有必吃的Ｑ彈抹茶大福，多款口味售價約在100至120元之間。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲京都百年老店文之助茶屋「蕨餅」，可選原味、抹茶、焙茶、綜合四種口味。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲京都百年老店文之助茶屋「蕨餅」，可選原味、抹茶、焙茶、綜合四種口味。（圖／記者鍾怡婷攝）
擁有近400年歷史的長崎福砂屋，除了有經典商品長崎蛋糕外，新品有「長崎蛋糕CUBE」，將蛋糕烘烤成酥脆餅乾，還有則是一盒2片入的經典品項長崎蛋糕，小包裝現吃或送禮都超適合。

熱賣回歸的則有，IG爆紅美食CREAM DOWA「北海道純鮮乳霜淇淋」、ひよ子本舗吉野堂「小雞饅頭」、福岡必買的山口油屋福太郎「明太子仙貝 香辣」、如水庵「筑紫麻糬」都是不可錯過的期間限定美食。

▲擁有近400年歷史的長崎福砂屋，除了有經典商品長崎蛋糕外，新品有「長崎蛋糕CUBE」，將蛋糕烘烤成酥脆餅乾。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲擁有近400年歷史的長崎福砂屋，除了有經典商品長崎蛋糕外，新品有「長崎蛋糕CUBE」，將蛋糕烘烤成酥脆餅乾。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲霜淇淋（記者鍾怡婷攝）
▲本次日本展熱賣回歸的則有，IG爆紅美食CREAM DOWA「北海道純鮮乳霜淇淋」（圖／記者鍾怡婷攝）
▲SOGO日本展還有到地章魚燒，現煮現吃一秒到日本。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲SOGO日本展還有到地章魚燒，現煮現吃一秒到日本。（圖／記者鍾怡婷攝）
即起至10月10日前，持快樂購卡於日本展活動會館，當日消費滿2000元以上，可抽「綠舞國際觀光飯店玨海景和式套房」、持快樂購卡於12F京都物產展，當日單筆滿500元以上，有機會抽中頭獎「京都ASAI Hotel雙人住宿券2泊附早餐」；持快樂購卡於12F長崎物產展，當日單筆滿500元以上，有機會抽中頭獎「台灣虎航台北－茨城三人來回機票」。

中秋連假期間，中和環球也在10月1日迎接《三麗鷗大明星》戶外遊樂場，一進樂園就看到5米Hello Kitty大型氣偶，往右看到Kitty、美樂蒂和酷洛米飛在空中的「飛高高小鞦韆」，接著來到有三麗鷗大明星陪你一起在「魔法咖啡杯」及放大版「轉轉釣魚機」，還可以和酷洛米共乘「浪漫旋轉木馬」或搭上「粉粉小火車」帶你逛一圈樂園，又或是來趟「夢幻摩天輪」之旅。戶外遊樂場設施單次100元／人，購買套票300元／5點（每樣設施扣1點／人），VIP票900元／20點。

▲中和環球也在10月1日迎接《三麗鷗大明星》戶外遊樂場，一進樂園就看到5米Hello Kitty大型氣偶。（圖／業者提供）
▲中和環球也將在10月1日迎接《三麗鷗大明星》戶外遊樂場。（圖／業者提供）

新光三越Diamond Towers才有！全台獨家品牌、限定美食懶人包

新光三越Diamond Towers開箱！完整品牌、4大亮點　LOEWE首家香氛

今起喝到中秋連假！7-11咖啡「買1送1」　濃拿鐵、濃美式買2送2

天氣預報／中秋連假雨區出爐！大台北降溫有感　颱風生成機率揭曉

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞