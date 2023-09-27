亞運游泳／好可口！迷妹爆增　台灣「肌肉泳團F4」結實胸肌一次看

台灣「肌肉泳團F4」王冠閎、王星皓、莊沐倫和蔡秉融，昨在杭州亞運男子游泳400公尺混合接力決賽，勇奪第4名，締造亞運隊史最佳名次，同時還一舉打破全國紀錄。 我是廣告 請繼續往下閱讀 「肌肉泳團F4」場上表現亮眼，結實的身材意外引起話題，也迅速圈粉，成為許多迷妹追逐的對象。▲游泳選手身材倒三角，成為迷妹追逐的焦點。奧會提供游泳選手身材都不差，主要是在水中競技，會刺激選多肌群，包括背闊肌、三角肌和斜方肌等，因此上半身變得越來越壯，練出人人稱羨的「倒三角」身材。▲男子團體「台灣蝶王」王冠閎、王星皓、莊沐倫和蔡秉融身材結實，成為迷妹追逐的焦點。奧會提供▲男子團體「台灣蝶王」王冠閎、王星皓、莊沐倫和蔡秉融身材結實，成為迷妹追逐的焦點。奧會提供▲男子團體「台灣蝶王」王冠閎、王星皓、莊沐倫和蔡秉融身材結實，成為迷妹追逐的焦點。奧會提供▲男子團體「台灣蝶王」王冠閎、王星皓、莊沐倫和蔡秉融身材結實，成為迷妹追逐的焦點。奧會提供▲游泳選手身材倒三角，成為迷妹追逐的焦點。奧會提供▲男子團體「台灣蝶王」王冠閎、王星皓、莊沐倫和蔡秉融身材結實，成為迷妹追逐的焦點。奧會提供▲男子團體「台灣蝶王」王冠閎、王星皓、莊沐倫和蔡秉融身材結實，成為迷妹追逐的焦點。奧會提供更多「杭州亞運精采時刻」相關新聞。亞運獨家／中華隊無故被阻擋遭扣分吃悶虧 主辦單位還選手清白亞運現場／馬的身體受不了！亞運比賽破天荒暫停一小時亞運電競／《快打旋風5》奪2獎牌！向玉麟：明攜手石油王拚金牌亞運3X3籃球／中華女籃擊敗日本2連勝 有望分組第一晉級8強