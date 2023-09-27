自薦賴佩霞不要的角色 許乃涵浴缸一絲不掛秀紅印：特效化妝省了
脫口秀演員出身的許乃涵近年演出《婚姻結業式2》、《親愛壞蛋》、《村裡來了個暴走女外科》等電視劇配角，最為人熟知的為《村》劇中護理長「凱莉」一角，日前自薦演出副總統參選人賴佩霞辭演的舞台劇《蘑菇》引發話題。近日她在臉書公開一張全裸的照片，背部有不明紅印，本人說：「最近要拍家暴戲，特效妝都省了！」
記者楊穎軒／綜合報導
曝光的相片，許乃涵蹲在浴缸中，背對鏡頭回眸，全身一絲不掛，尺度直逼臀部，美背上有大面積紅色印記，原來剛結束刮痧療程，她在配文幽默寫下：「連日高溫讓我又變五花肉片。最近要拍家暴戲，特效妝都省了！」
好友及網友看到裸照留言：「哇哇哇！這是不用付費就能看的嗎？身材真好」、「嗯～鯛魚片」、「這痧刮的不太ok」、「哎呀呀！這個腰身好美」、「只覺得有點性感」、「尺度夠大」、「再一次看到背殺」！
※【NOWnews 今日新聞
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