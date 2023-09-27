《天堂M》台服「至高王者」將誕生！職業優化、祭5張GAMA COUPON

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「王者之巔」改版後，玩家可以金幣購買「DRAGONIC : 龍之憤怒事前預約獎勵票券(活動)」，選擇「龍大師的補給箱(活動)」、「龍大師的成長支援箱(活動)」製作其一獎勵。
「龍大師的補給箱(活動)」開啟可獲得：「純白的萬能藥」*50、「龍大師的幸運方塊(活動)」*60等。
「龍大師的成長支援箱(活動)」開啟可獲得：「+3史奈普戒指選擇箱(活動)」*2、「+3倫提斯耳環選擇箱(活動)」*2、「龍大師的幸運方塊(活動)」*60等，「龍大師的幸運方塊(活動)」開啟後可機率獲得「傳說製作秘笈(刻印)」。
官方祭出共５張「GAMA COUPON」，首次推出「特別符石復原」及「聖物合成」，其他為「特別符石復原」、「特殊變身合成」、「特殊魔法娃娃合成」，玩家可透過「Season Pass Paradise」及簽到活動獲取。
本次改版「王族」及「龍鬥士」展開職業優化，「王族」自保能力大幅強化、優化對盟友／隊友輔助效果，並具備長距離的暈眩技能；「龍鬥士」追加全新控場技能，強化增傷、無視減傷相關技能效果，可在暴走狀態提升攻擊距離。重點技能介紹：
🟡王族
◾新增技能．神話級「凱薩」
選擇對象恐懼，並強制挑釁周邊敵人，套用大幅強化施術者AC的BUFF，在攻城區域可使用。
◾優化技能．神話級「帝國屏障」
無法行動狀態下可使用，施展射程增加，持續時間、冷卻時間調整。
◾新增技能．傳說級「王者之劍(大師)」
增加技能施展射程、技能命中率，增加昏迷持續時間，昏迷對象的傷害增加。
◾優化技能．傳說級「盛世命令」
存在相同地區的所有血盟成員套用靈氣。
◾優化技能．傳說級「召喚戰隊」 (原：帝國召喚)
召喚相同區域內2名血盟成員到身邊。
🟡龍鬥士
◾新增技能．神話級「阿修羅」
角色進入暴走狀態，以刀刃束縛多數敵人，使對象無法施展移動/傳送，並汲取目標HP。
◾新增技能．傳說級「迴避」
防禦敵人近／遠距離攻擊，移除被攻擊延遲，並機率迴避攻擊、發動「爆擊迴避」，使對象的目標解除，賦予緩速和僵直。
◾優化技能．一般級「暴走」 (原：弱點暴露)
攻擊時依指定機率發動效果，攻擊距離大幅提升、「屠宰者」技能冷卻降低及傷害增加。
◾優化技能．傳說級「龍之精通(致命)」 (原：龍之精通)
新增「雙重龍」屬性，常態套用「覺醒(巴拉卡斯)」的傷害減少無視效果，提升4大覺醒效果，「龍之衝擊」新增衝刺效果。