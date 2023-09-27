金鐘58／25歲王淨搶迷你視后 點名《人選》大咖「氣場讓人崇拜」
25歲王淨從《人選之人—造浪者》脫穎而出，入圍第58屆金鐘獎迷你劇集視后，她提到，自己很幸運能在出道後與許多大咖演員如賈靜雯、謝盈萱、戴立忍合作，藉著同台飆戲，也逐漸培養出自信，王淨謙虛地說：「他們都是自帶氣場的演員，不用做過多誇飾的演出，光是本身的狀態跟眼神，就能展現極大的魅力，這是很讓人崇拜的，不過我覺得自己還有很大的努力空間，還需要更多機會練習。」
記者羅凌筠／綜合報導
在鏡頭前總是能看到王淨以精湛演技閃耀自信光芒，她特別分享自己在上戲前最常打氣的「一句訣」與大家共勉：「雖然每天跟大家一樣都會面對各種不同挑戰，但是每天上工前或面對鏡頭或上舞台前，我都會跟自己很認真地信心喊話一番，對著自己內心說『在那展現專業的時刻，要相信自己是最耀眼的一顆星』，很多時候，困難迎刃而解。」
提及自己培養自信的方法，王淨自招「照鏡子」，她解釋說：「我通常看到自己的樣子，都是透過別人的相機、手機拍出來的照片，但很久沒有機會好好看看自己；最近我很喜歡照鏡子，我發現越照鏡子越覺得，自己常常因生活很忙碌而忘記自己長怎麼樣，透過照鏡子，跟自己內心對話，是很好認識自己的方式。」
在入圍後，王淨也期許自己能在平常生活中去發掘新奇事物，愛上輕旅行，尤其最近她為國際汽車大廠拍攝主題影片，有機會到處去走走，她解釋自己喜歡在忙碌的生活中，藉著旅行去探索新事物，有著水瓶座隨興與浪漫的她還表示：「我最近愛上2天1夜的旅行，比較偏向輕旅行，而且說走就走的那種，有時候只是去宜蘭、北海岸走走，帶著勘吉（寵物），脫離自己的生活圈。」