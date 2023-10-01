10月強片／邵雨薇《惡女》大尺度床戲！李奧納多同台2影帝齊飆戲

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《大法師：信徒》由《月光光心慌慌》系列導演大衛高登格林執導，描述12年前，維克多菲爾汀（小萊斯利奧多姆飾）的愛妻在海地大地震發生時，不幸死於難產之後，維克多獨自撫養女兒安潔拉（麗迪亞朱威特飾）。有一天安潔拉和好友凱瑟琳（奧莉薇亞瑪肯姆飾）在樹林中消失，3天後又突然回家，卻完全不記得自己發生了什麼事，之後就引發一連串的詭異事件，迫使維克多向克莉絲麥尼爾（艾倫鮑絲汀飾）求助。
結合召喚惡靈AR遊戲！《女鬼橋2：怨鬼樓》登高雄電影節開幕片 10月13日上映
奚岳隆導演再推續作《女鬼橋2：怨鬼樓》，集結林哲熹、王渝萱、施柏宇聯合主演，講述大學校園大忍館的逆八卦鎮煞樓，具有冤魄進得來出不去的作用，卻變成眾多鬼魅事件的聚集地。而多年前曾經發生學生在電梯中撞邪事件，如今又因為一群學生為設計體驗AR遊戲時，使用招魂儀式開啟未知之門。
李奧納多、勞勃狄尼洛、布蘭登費雪都來了！《花月殺手》影帝齊飆戲 10月20日上映
《花月殺手》由奧斯卡金像獎得主馬丁史柯西斯執導、李奧納多狄卡皮歐主演和監製，並與勞勃狄尼洛、布蘭登費雪同台飆戲；改編自大衛格雷恩同名暢銷小說，聚焦在美國史上最殘忍的「大規模謀殺案」真實故事，時空背景設定於19、20世紀之間，石油為北美原住民奧塞奇族帶來了鉅額財富，卻引來白人入侵者覬覦，操縱、勒索奧塞奇人並竊取其資產，甚至謀財害命。
強尼戴普甩家暴強勢回歸！為《杜巴利伯爵夫人》畫濃妝、秀流利法語 10月20日上映
法國導演麥雯自編自導自演《杜巴利伯爵夫人》，榮膺2023年坎城影展開幕片，麥雯飾演的「杜巴利伯爵夫人」與強尼戴普飾演的「路易15」有多場對手戲；電影取材自法國歷史人物杜巴利伯爵夫人，聚焦在她與法王路易15相識、相戀，並在法國王室引來軒然大波的經過。強尼戴普歷經與前妻安柏赫德的家暴風波後，本片被外界視為他的「復出之作」。
邵雨薇挑戰「大尺度床戲」！首度合作林美秀《惡女》扮主播 10月27日上映
金馬最佳動畫《幸福路上》導演宋欣穎，首部真人電影長片《惡女》；劇情描述主播立美（邵雨薇飾）正忙於籌備與交往多年的男友大為（曾少宗飾）的婚禮，某天立美得知父親（李天柱飾）打算再婚，對象是一位身世神祕的女人秀蘭（林美秀飾）。但在婚禮前夕，秀蘭卻成為謀殺嫌疑犯，她的前男友們自縊前都向秀蘭匯了巨款。為了保護父親，立美不惜代價避免媒體報導秀蘭與父親的關係，同時也與檢察官國倫（鳳小岳飾）展開調查。
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自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
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