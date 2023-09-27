▲小孩「頻繁尿床」會影響自信、社交能力！5招預防夜間尿床：孩子安全感滿滿、床墊乾爽

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今天就讓泌尿科醫師戴定恩《熱血暖男 戴定恩醫師｜台北 文山 新店 泌尿科 疝氣 結石 攝護腺專業》教你5種預防小孩尿床的方法：
建立規律的排尿習慣 ：
建立規律的排尿習慣對於預防小孩尿床非常重要，家長應鼓勵孩子在白天每隔2到3個小時上一次廁所，並在睡前上一次。這樣有助於培養他們的膀胱控制能力，減少夜間尿床的機會。
鼓勵使用夜間尿布或床墊保護 ：
使用夜間尿布或床墊保護可以減輕尿床帶來的不便和困擾，這些保護用品能夠吸收尿液，保持床墊的乾燥，同時給予孩子安全感和保護。
睡前上廁所 ：在鼓勵孩子在睡前排空膀胱，確保他們在就寢前沒有尿液留在體內，這樣有助於減少夜間尿床的風險。
鼓勵和支持孩子 ：預防小孩尿床需要家長的耐心和支持。鼓勵孩子努力嘗試保持床墊乾燥，並給予他們正面的鼓勵和獎勵。同時，不要責怪或羞辱孩子，要理解並接受他們的困擾，這有助於建立他們的自信心。
避免攝取過量液體 ：在睡前限制孩子的液體攝入量，可以減少夜間尿床的風險，確保孩子在晚餐後不要過量飲水或飲用含咖啡因的飲料，因為咖啡因具有利尿作用，可能增加尿床的發生率。
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