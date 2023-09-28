台灣終於圓夢！美國無法軍售傳統潛艦　靠其他國提供技術協助建造

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2012年時傳出由於希臘遭遇債信危機，無力支付向德國採購的214型潛艦，德國造船廠有意將這批潛艦出售給台灣。不過，這些消息遭到國防部否認，強調仍然循美國軍售管道籌獲潛艦。
2016年蔡英文政府上台後，宣示國建國造，美國雖然沒有現貨潛艦售台，但是仍協助台灣籌獲潛艦相關技術。在2020年11月的動工典禮上，時任美國在台協會（AIT）處長酈英傑出席，美國其實在協助台灣籌獲潛艦所需的「紅區」設備。
潛艦國造所需零組件分為紅區、黃區、綠區3類，「紅區」是指國內無研製能力，須向外尋求援助的技術，包括戰系、數位式聲納、柴油主機、魚雷、飛彈系統等，「黃區」為困難取得，但有自製潛力的零件；「綠區」則為國內可自行生產的設備。
根據英國政府出口授權資料，2022年前9個月，英國政府發放給企業、使其得以出口潛艦相關零組件和技術給台灣的許可證，雖然英方雖未公布出口內容細節，但應是潛艦「紅區裝備」，包括台灣無法生產的電子潛望鏡、魚雷管等。日本海上自衛隊蒼龍級潛艦就是用英國授權生產的CMO10非貫通型光電潛望鏡。
2019年底新冠疫情爆發後，中國與歐美、澳洲等國的關係逐漸變化，加上美中競爭與貿易戰持續的背景下，西方國家對中國態度轉趨強硬。澳洲、英國、美國組成「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS），一大目的就是英美協助澳洲打造核動力潛艦艦隊。台灣自製潛艦就有來自澳英美安全聯盟（AUKUS）及印太國家參與。
由於潛艦畫設計團需要工程師，焊接船殼需焊接工等，國艦國造建造計劃已經聘用來自澳洲、韓國、印度等10多個國家的工程師與退役軍官，不過上述國家為了避免刺激北京，都否認官方有參與台灣建造潛艦計劃。外媒曾指出，英國皇家海軍潛艦艦隊退役准將伊恩·麥吉（Commodore Ian McGhie）協助一家設在直布羅陀的公司，招募潛艦工程師。在今日命名暨下水典禮上，美國在台協會處長孫曉雅、日台交流會也有派員出席，背後含義不言而喻。
國造潛艦原型艦性能雖然相當於1990年代的水準，但潛艦國造仍是國人的驕傲與蔡政府任內的國防成就，在現今武器製造已擺脫「一條龍」的生產模式，在各國分段輸出潛艦技術下，才能達成國建國造的成就。