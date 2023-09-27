最新民調！柯侯、侯柯配都大贏賴清德10% 三腳督侯柯再陷拉鋸戰
2024總統大選倒數4個多月，近日盛傳總統大選藍白合有譜，且將在10月進行，牽動總統大選局勢。根據《TVBS》最新調查結果顯示，在四腳督的情形下，支持度仍以民進黨總統參選人賴清德34%最高，民眾黨總統參選人柯文哲獲 22%，而國民黨總統參選人侯友宜則獲21% ，鴻海創辦人郭台銘剩下9%，值得注意的是，如果是「柯侯配」或「侯柯配」都大勝「賴蕭配」10%。
記者林怡昕／台北報導
根據《TVBS》最新調查結果顯示，在四人參選的情形下，支持度以賴清德的34%最高，相較於月初增加了4個百分點，柯文哲略降至22%，而侯友宜略增2個百分點至21%，郭台銘則下滑5個百分點至9%，柯文哲和侯友宜差僅一個百分點，雙方陷入拉鋸戰。
如果最後郭台銘不參選，民調也顯示，形成三腳督的情況下，賴清德支持度為36%，仍然領先柯文哲的28%，及侯友宜的26%，11%未決定。
值得關注的是，若最終在野三人成功整合，郭台銘不參選，而是由侯友宜與柯文哲兩人合作，形成「柯侯配」或「侯柯配」，與賴清德搭配駐美代表蕭美琴的「賴蕭配」對決，有50%選民會支持藍白合的「侯柯配」或「柯侯配」，支持民進黨「賴蕭配」的比例為40%，大勝賴清德10個百分點，代表如果藍白合，將成為在野黨勝選的關鍵。