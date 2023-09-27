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總統親見證！玉山攜百家ESG倡議夥伴　共同承諾給世界更好的台灣

▲玉山金控旗下玉山銀行今 (27) 日第3年號召「玉山 ESG 永續倡議行動」，更有近160家企業參與，總統蔡英文也親自蒞臨支持與鼓勵。（圖／玉山銀行提供）
▲玉山金控旗下玉山銀行今 (27) 日第3年號召「玉山 ESG 永續倡議行動」，更有近160家企業參與，總統蔡英文也親自蒞臨支持與鼓勵。（圖／玉山銀行提供）

記者顏真真／台北報導

玉山金控旗下玉山銀行今 (27) 日連續第3年號召「玉山 ESG 永續倡議行動」，由玉山金控暨玉山銀行董事長黃男州及來自國內外超過百家優質企業，共同倡議努力實踐淨零的永續目標。總統蔡英文也親臨力挺，並寫下「給世界一個更好的台灣」的祈福卡片，展現落實永續發展的期許與決心，並對越來越多志同道合的企業加入ESG倡議行動予以肯定。

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▲總統蔡英文（中）親自蒞臨玉山ESG永續倡議行動，由玉山創辦人黃永仁（右）、金控董事長黃男州（左）致贈象徵著共融共好、永續台灣的琉璃紙鶴，祝福台灣更好、世界更好。（圖／玉山銀行提供）
▲總統蔡英文（中）親自蒞臨玉山ESG永續倡議行動，由玉山創辦人黃永仁（右）、金控董事長黃男州（左）致贈象徵著共融共好、永續台灣的琉璃紙鶴，祝福台灣更好、世界更好。（圖／玉山銀行提供）
「玉山ESG永續倡議行動」是由玉山結合32家志同道合企業夥伴於2021年發起，透過共同公開倡議，積極落實ESG理念及作為。2022年獲得熱烈響應共計101家產業龍頭及隱形冠軍等具影響力的企業參與，倡議企業總營收高達新台幣 5.08兆元，佔2021年台灣GDP比重超過23%，在倡議中共同訂下了2025年前至少減碳157萬公噸的挑戰目標。

今年參與倡議的企業家數近160家，來自台灣海內外的優質企業包含產業全球市佔前10大、關鍵零組件供應商、東協如越南、泰國、馬來西亞、柬埔寨、美國及澳洲等重要台資企業，以及在永續淨零專業領域經驗豐富的顧問公司，透過具體節電或減碳作為，控制溫室氣體排放以減緩對環境的衝擊，共同攜手邁向2050淨零排放目標，提升台灣永續產業競爭力。

總統蔡英文及總統府秘書長林佳龍、環境部葉俊宏政務次長、金管會副主委邱淑貞今日也都親自到場支持與鼓勵，蔡總統更在現場寫下「給世界一個更好的台灣」的祈福卡片，對越來越多志同道合的企業，加入ESG倡議行動予以肯定，因為每家企業都跨出一步，就離目標更近。

蔡總統也提到，面對氣候變遷的挑戰，加速淨零轉型、實踐永續發展，是台灣提升競爭力刻不容緩的任務。政府自2016年起推動能源轉型與再生能源的發展，未來將持續與企業通力合作，在能源、產業、生活等面向，透過智慧化、低碳化，由自身做起、帶動上下游，持續整合各界的力量，把低碳、零碳、永續的挑戰，轉化為新的機會與商機，協助台灣產業有強大的競爭力，來面對全球永續發展的趨勢以及綠色供應鏈的要求。

今年玉山也特別邀請到氣候組織The Climate Group執行長 Helen Clarkson、RE100主席Sam Kimmins，透過影片分享對台灣推動永續發展的期許與勉勵。同時，會中也邀請環境部葉俊宏次長、外貿協會董事長黃志芳、台北大學教授黃啟瑞進行專家交流座談，透過產官學從不同面向分享國際趨勢、政策引領、企業實務及人才培育等關鍵議題，協助大家如何面對淨零永續挑戰並且能具體實踐ESG相關行動。

▲總統蔡英文（左五）、玉山創辦人黃永仁（右五）、董事長黃男州（右四）、總統府秘書長林佳龍（左四）、環境部政務次長葉俊宏（左一）、總統府副秘書長張惇涵（左二）、玉山金控總經理陳茂欽（左三）、金管會副主委邱淑貞（右三）、玉山銀行總經理林隆政（右二）、外貿協會董事長黃志芳（右一）出席「玉山 ESG 永續倡議行動」。（圖／玉山金提供）
▲總統蔡英文（左五）、玉山創辦人黃永仁（右五）、董事長黃男州（右四）、總統府秘書長林佳龍（左四）、環境部政務次長葉俊宏（左一）、總統府副秘書長張惇涵（左二）、玉山金控總經理陳茂欽（左三）、金管會副主委邱淑貞（右三）、玉山銀行總經理林隆政（右二）、外貿協會董事長黃志芳（右一）出席「玉山 ESG 永續倡議行動」。（圖／玉山金提供）
玉山金董事長黃男州強調，永續與氣候已是新的跨國語言，近年許多永續倡議組織紛紛建立跨國合作的重要平台，玉山也持續接軌國際，將台灣金融業永續淨零經驗與國際分享，透過金融力量的串聯，發揮自身影響力，讓世界聽見台灣的聲音、讓世界看見台灣的驕傲。玉山自 1992 年創立以來，持續跨越「綜合績效、企業社會責任、永續發展」的3座大山，也會持續努力，與倡議企業夥伴們開拓全球視野、壯大台灣永續競爭力，邁向共融共好的永續新未來。

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