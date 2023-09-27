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李泳知拍完內衣廣告爆肥12公斤：我就是豬！最愛躺床滑抖音24小時

▲李泳知自稱是不挑食的豬，復胖12公斤也不在意。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲李泳知自稱是不挑食的豬，復胖12公斤也不在意。（圖／記者鄭孟晃攝）

記者陳雅蘭／台北報導

南韓歌手李泳知26日、27日一連2天在新莊Zepp New Taipei開唱，今活動前夕她接受台灣媒體訪問，一聊就停不下來，甚至自稱「我是喜歡所有食物的豬」，如同她在螢幕前率真、不做作、有話直說的形象。此外，李泳知還自爆沒工作就會癱在床上24小時，「邊滑抖音邊躺著！」

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▲李泳知來台記者會。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲李泳知自認是過動兒，希望能學會冥想。（圖／記者鄭孟晃攝）
李泳知自認是過動兒，現在最想學會的就是冥想，時間至少要超過5分鐘，「因為我無法乖乖的待著，定力有點不足，5分鐘都沒辦法的那種，所以我想要讓內心沉著一點，好好培養這樣的性格。然後現在我們不是記者會嗎，但我就在看地板的花紋，類似這樣，無法乖乖待著，很想培養出這樣個性」。

體重忽胖忽瘦的李泳知，日前成功減重12公斤，還接下內衣廣告，可惜近期復胖，她笑說：「我沒有感到不安，我就是胖回原本的樣子，復胖真的很容易，但我努力的減肥，減肥過程我真的覺得很辛苦，不過本來我不喜歡吃海鮮，開始減肥後就喜歡吃了，本來不吃蔬菜的我，因為減肥只能吃蔬菜，我也從中找到喜歡的蔬菜，重新胖回來...我就是變成喜歡所有食物的豬。我現在就是不偏食，就幸福生活著，我現在非常健康，沒有不安，但要不安才對啊....」

記者詢問她目前最滿意的部位，李泳知聽到提問大笑：「我第一次被問喜歡身體哪個部位！」思考許久後，李泳知覺得是手指，因為又細又長，「對，沒了。」她還提到半夜肚子餓不會忍，餓了就要進食，更透露來記者會之前，在飯店煮了辣雞拌麵。

李泳知螢幕前總是給人活力充沛的形象，她透露維持能量的方式，就是在家躺24小時，李泳知說：「我跟大家一樣，沒行程的話，就會在家躺24小時。我覺得人的能量是有限的，沒充分休息的話就要去補充，我就躺在床上24小時，邊躺邊滑抖音」。

李泳知因為主持《雖然沒準備什麼菜》系列節目的關係，訪問過不少大明星，她也因此學習到更多問與答的技巧，「我呢，聽起來可能是在炫耀，但我每次受訪，我真的表現都很好，我有了這樣的技巧，進行節目的時候，就很懂得聽取別人說的話，反而培養出傾聽的習慣，我覺得我在這世上，做最好的事情就是說話這件事」。

事實上，李泳知的公司非常重視此趟的演出與訪談，李泳知事前也為了訪問做足準備，表示會盡力回答完所有記者的提問；今天的採訪上，她確實每一提問都回的非常長之外，內容也相當有趣、不官腔，展現誠意又敬業的一面。

▲李泳知來台記者會。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲李泳知很重視首次的寶島工作。（圖／記者鄭孟晃攝）

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