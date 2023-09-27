網友貼台農「臭綠蛋」照引恐慌！政院駁斥假消息 農業部正式報案
近期有民眾在臉書貼出一張「臭綠蛋」照片，並表示購買台農洗選蛋，敲開後蛋白卻呈「黑綠色」，也附上電子發票照片，事後更強調自己沒有造假。對於網友指控，行政院、衛福部等均回應懷疑假消息可能性，農業部今（27）日也正式向台北市警察局中正二分局報案，希望透過檢警調查澄清事實真相。
記者林志怡／台北報導
農業部說明，近期有聲稱進口蛋為綠色雞蛋的訊息近期大量在網路傳播，有人聲稱自己9月18日在全聯購買雞蛋，並在訊息中貼上巴西國旗與電子發票，提問這顆臭蛋是否為進口蛋並接受訪問，後續部分媒體與政論節目未經查證、隨之起舞並渲染，已引起社會大眾恐慌。
因此，農業部表示，目前尚無法證實雞蛋來源，為防杜有心人士散播虛假訊息混淆視聽，打擊國產雞蛋形象，以及農業部進口雞蛋充分供應國內民生消費需求的本意，農業部特於今日向台北市警察局中正二分局報案，希望透過檢警調查澄清事實真相。
農業部也強調，尚未證實的消息或報導極容易引發大眾疑慮，尤其本件黑綠雞蛋的訊息在媒體廣傳，已經嚴重影響國產雞蛋的形象，更對農業部進口雞蛋的本意嚴重打擊，希望透過檢警調查還原事實真相，更呼籲國人切勿散播不實訊息，避免觸法。