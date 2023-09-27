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李泳知唱《玫瑰少年》原因超暖！她下秒畫風轉變：我一直被ㄕ攻擊

▲李泳知認為「愛沒有不同」，為了台灣歌迷表演《玫瑰少年》。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲李泳知認為「愛沒有不同」，為了台灣歌迷表演《玫瑰少年》。（圖／記者鄭孟晃攝）

記者陳雅蘭／台北報導

南韓歌手李泳知首次來台開唱，她為了寶島歌迷，特地準備蔡依林的名曲《玫瑰少年》，她26日唱完該曲後一度落淚，記者好奇選擇表演《玫瑰少年》的原因，原本該題目不在訪綱上，但李泳知卻願意回答，即使訪問超時也要講完，她表示是在了解完歌詞意境後深深有感，認為愛沒有區別，很想為受到歧視的人發聲；李泳知也笑說，準備這首歌最困難的部分，就是注音ㄕ的發音，笑喊：「我有一種一直被ㄕ攻擊的感覺！」

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▲李泳知來台記者會。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲李泳知很喜歡《玫瑰少年》的歌詞。（圖／記者鄭孟晃攝）
以往來台開演唱會的韓星，大多都選唱《想見你想見你想見你》、《如果可以》等中文歌，李泳知特別不同，她決定表演《玫瑰少年》送給台灣歌迷，問及用意及原因，她表示：「我想著一定要唱這裡（台灣）歌的時候，大家推薦很多首給我，我也全都聽過了，每首都是很好聽的歌，但是這之中《玫瑰少年》的歌詞最打動我，所以我才選了這首歌。」

李泳知起初看到歌詞，比起傳達同性之愛、性別方面以及歧視與偏見，她認為最重要的是「這首歌對所有人來說，是可以獲得安慰的一首歌，你是人，不論你的愛情形式是怎樣，你就是你，我就覺得這是一首非常棒的歌詞」，所以她才決定選唱《玫瑰少年》。

問及準備多久，她小小抱怨「ㄕ」的發音太難，李泳知說：「因為有一段歌詞連續出現ㄕ，我有種一直被ㄕ攻擊的感覺，真的很難、很累，練習了很多次。我看韓文歌詞的時候可以背得很快，其中寓意也了解得很快，但是ㄕ的發音太難背了，也很難記，在準備這套演出時，真的花很多時間，應該有1個月」。

由於訪問超時，採訪瞬間被工作人員中斷，但李泳知直言還能再回答，她說：「對於這首歌，我還有一些想說的話，這首歌是對同性之間的愛，我的理解是對的嗎？對於這個議題，我持續有在思考，人與人相愛不能有任何的指責，不論是暴力性的、或是年紀相差很多的愛，只要不是犯罪行為的愛情，我覺得一切都沒有關係。」

李泳知接著說道：「其實這世界上，對這樣的事情都有一些偏見，要為這些議題發聲，多少會有點小心翼翼，但我從小就認為這一切都是理所當然的事（同性愛情），我反而還有一點疑問，相愛這件事情，為何要被別人打上問號？比起以前，最近同性情侶的YouTube也多了很多，支持同性情侶的人也變多了，雖然還是有一些人不認同，但我還是小小的希望大家可以認為同性之間的愛是理所當然的事。所以我想說的是，就像歌詞所說的，不要在意任何人的眼光，不要有所畏懼，放開心胸去相愛！」

▲李泳知來台記者會。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲李泳知從小就覺得愛沒有性別區分。（圖／記者鄭孟晃攝）

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