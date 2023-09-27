李泳知唱《玫瑰少年》原因超暖！她下秒畫風轉變：我一直被ㄕ攻擊

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李泳知起初看到歌詞，比起傳達同性之愛、性別方面以及歧視與偏見，她認為最重要的是「這首歌對所有人來說，是可以獲得安慰的一首歌，你是人，不論你的愛情形式是怎樣，你就是你，我就覺得這是一首非常棒的歌詞」，所以她才決定選唱《玫瑰少年》。
問及準備多久，她小小抱怨「ㄕ」的發音太難，李泳知說：「因為有一段歌詞連續出現ㄕ，我有種一直被ㄕ攻擊的感覺，真的很難、很累，練習了很多次。我看韓文歌詞的時候可以背得很快，其中寓意也了解得很快，但是ㄕ的發音太難背了，也很難記，在準備這套演出時，真的花很多時間，應該有1個月」。
由於訪問超時，採訪瞬間被工作人員中斷，但李泳知直言還能再回答，她說：「對於這首歌，我還有一些想說的話，這首歌是對同性之間的愛，我的理解是對的嗎？對於這個議題，我持續有在思考，人與人相愛不能有任何的指責，不論是暴力性的、或是年紀相差很多的愛，只要不是犯罪行為的愛情，我覺得一切都沒有關係。」
李泳知接著說道：「其實這世界上，對這樣的事情都有一些偏見，要為這些議題發聲，多少會有點小心翼翼，但我從小就認為這一切都是理所當然的事（同性愛情），我反而還有一點疑問，相愛這件事情，為何要被別人打上問號？比起以前，最近同性情侶的YouTube也多了很多，支持同性情侶的人也變多了，雖然還是有一些人不認同，但我還是小小的希望大家可以認為同性之間的愛是理所當然的事。所以我想說的是，就像歌詞所說的，不要在意任何人的眼光，不要有所畏懼，放開心胸去相愛！」