林淑雅老師中捷事故罹難 教師節前夕家屬捐紀念獎學金助弱勢生
明天是教師節，在中捷事故罹難的靜宜大學法律系助理教授林淑雅，再也聽不到學生說一句「教師節快樂」。家屬為延續她的大愛，捐贈500萬元設立「林淑雅老師紀念獎學金」，期望藉此扶助表現優異的弱勢、原住民族學生；得獎同學每年可獲5萬元獎學金。
記者顏幸如／台中報導
今年5月11日台中捷運因興富發建案吊臂掉落，造成1死14傷的重大公安事故，靜宜大學法律系助理教授林淑雅在事故中罹難。林淑雅的父親林勝木律師，昨（26）日在自己生日當天代表家屬捐贈獎學金，感謝社會大眾及靜宜大學的協助與關心。他說女兒自幼聰穎乖巧、熱心教育關懷弱勢，成立獎學金是為延續她的大愛精神。
林淑雅胞兄林世昌提到，妹妹一生為人權、公益奔走，念茲在茲的都是原住民族、弱勢團體、環保、永續以及人權理念，藉由「林淑雅老師紀念獎學金」的成立，讓妹妹所播下的種子逐漸發芽、願學生們成長茁壯成一個個具有利他精神的社會中堅。
林淑雅畢業於台灣大學法律學系，之後拿到台大法學碩士、美國史丹佛大學法學碩士、台大法學博士學位，2009年到靜宜法律系教授憲法與行政法等相關課程；並推動原住民族文化碩士學位學程，與賽德克民族議會合辦靜宜大學賽德克學程。
「林淑雅老師紀念獎學金」獎助對象分別為靜宜法律系大學部及碩士班在學生各1名、原住民族文化碩士學位學程在學生1名，及非上述3類學生的靜宜大學在學生1名；每年共頒發4名、每位5萬元。期待學生潛心向學，畢業後將所學回饋社會。