鮮肉帥哥當親善大使！台灣休農邀泰國國際先生 吸引國外旅客訪台
為持續爭取泰國旅客來台，台灣休閒農業發展協會邀請泰國國際先生擔任「台灣農遊親善大使」，並且來台獲頒授證、參訪宣傳，向泰國民眾呈現台灣農遊的多元及魅力。今（27）日舉辦授證儀式，特別選在頭城休閒農場舉辦，包含農業部農村發展及水土保持署產業發展及休閒組楊欣佳組長、台灣休閒農業發展協會理事長徐文良等貴賓均到場，親自頒發「台灣農遊親善大使」證書。活動當天，泰國國際先生也以「農村廚房」的方式，偕同冬山良食農創園區、香草野園、藏酒酒莊、飛牛牧場、頭城休閒農場等業者合力完成廚藝競賽，在歡樂氣氛中學習及認識台灣農村道地好滋味。
國際中心賴正琳／綜合報導
作為國際選美賽的常勝軍，每一位泰國國際先生，總能引發全民高度關注；透過其高人氣及良好形象，勢必能為台灣農遊在泰國旅遊市場創造熱潮回響。此次參與行程的泰國國際先生，除了有泰國人，也有來自韓國的國際先生，以及去泰國參賽的台灣國際先生，讓場面非常熱鬧和歡樂。
台灣休閒農業發展協會共邀請5位泰國國際先生來台，此趟4天3夜的行程，他們走訪多處台灣農遊場域，體驗各式各樣的主題農遊、休閒農場及品嚐農村美食等，並將親身感受到的台灣農遊氛圍及趣味，未來將與泰國民眾分享，吸引更多泰國旅客來台體驗農遊魅力。
台灣休閒農業發展協會表示台灣農遊與泰國國際先生，就像溫厚樸實的農人與摩登時尚的少年，乍聽很衝突、卻又意外的協調，看似傳統、卻又充滿希望活力。如此特殊的搭檔組合，隱含著農業新思維及與世界同框的意涵，讓台灣農遊產業與泰國更親近，深入泰國年輕朋友的心中，吸引他們來台灣農場一探究竟。
泰國為東南亞及東協成員國當中第二大的經濟體，也是台灣觀光重點市場。根據交通部觀光署的統計，今年1至7月來台旅客數達215,424，預估2023全年有機會突破40萬人次，與越南、菲律賓同列為東南亞新興市場的超級潛力股，且年輕自由行族群的占比極高。