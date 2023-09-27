未如實申請危險物品類廠房　屏縣府：明揚建照申請有規避之嫌

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然從爆炸事故來看，明揚公司廠房內儲放及處理3000公斤有機過氧化物，應屬建築物使用類組I類危險物品類，為供製造、分裝、販賣、儲存公共危險物品及可燃性高壓氣體之場所，適用法令為「公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法」，為消防列管公共危險物品種類之第五類自反應物質及有機過氧化物。
縣府表示，如果當初明揚公司廠房以建築物使用類組I類危險物品類申請，其廠房設備應採獨立專用建築，連同牆壁厚度（防火時效）、位置、空地距離在內都有明確規範、材質、出入口（出入口防火門窗）都有明確的規定。
且場所「消防安全設備」及「公共危險物品位置、構造及設備」等應由所在地的消防機關於建築主管機關許可開工前審查（取得消防機關審查合格函），完工後由所在地縣市建築主管機關應取得消防機關檢查合格後（需同時取得「消防安全設備」及「公共危險物品位置、構造、設備」查驗合格函），始得發給使用執照，比C1類更為嚴謹，稽查項目和密度也更加高規格，而明揚公司從一開始的建照申請就有規避之嫌，後來又隱匿其廠區內的危險物品存放量，縣府已經與經濟部成立協調平台，未來將落實建照申請應符合實際使用狀況。
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