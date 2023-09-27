朴槿惠、尹錫悅都曾捲巫蠱風波！韓國總統難擺脫的「迷信」爭議

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現任總統尹錫悅在競選期間，就被爆料與妻子皆迷信巫蠱之術，甚至還傳出巫蠱術士涉嫌介入競選活動的醜聞。當時曾有韓媒踢爆，尹錫悅的妻子金建希透露丈夫20多歲就與一位名叫「無情大師」的法師見過面，對方曾給他建議，而檢察圈人士都知道，「無情大師」就是尹錫悅的導師。
另一名叫白載權的大師，也被認為替當時的候選人尹錫悅與李在明分別看過面向，大師還告訴尹錫悅，他是「鱷魚相」有成為亂世英雄的潛質；而在2021年10月投入選戰期間，尹錫悅也在舉行的競選辯論間也被發現，手掌上出現一個神秘的「王」字、瀏覽「天公大師」的影片，令外界更加質疑尹錫悅涉獵巫蠱之術。
尹錫悅陣營內部人員甚至告訴媒體，一名法號「建進法師」（譯音）的巫師常駐於國民力量選舉對策本部，並實際涉入各項選舉活動。報導指出，這名法師以非公開方式介入尹錫悅在選戰中的重要決策，包括行程、人事決策等，以這種「地下親信」身分活動的人士甚至不只一名。
事實上，這種「巫蠱治國」的作風會激起韓國民眾對宗教迷信的反感，主要也和前總統朴槿惠遭彈劾下台的閨密干政案有關。這名韓國憲政史上第一位女總統、也是首位遭到彈劾成功的總統，父親朴正熙與母親陸英修遇刺身亡，當時於1970年創立宗教的崔太敏順勢登場，時常舉行「驅魔」、「獻祭」等充滿薩滿教色彩儀式，天天以朴槿惠亡母托夢為由接近朴槿惠。
曾有說法稱青年時期的朴槿惠對此深信不疑，更要警方在全國各地搜羅巫師和算命師，讓大師們預測韓國的未來，寫成「國運報告」提交至青瓦台，報告中還提到朴槿惠和日本首相安倍晉三屬於五行相剋，這才有了對日態度強硬的作風等等。
崔太敏的女兒崔順實也因此成為朴槿惠親信，外傳崔順實以宗教控制朴槿惠，直到媒體曝光閨蜜干政一事，崔順實插手財團的醜聞以及世越號沉沒的邪教獻祭傳聞被廣泛傳播，在司法審判下朴槿惠最終從總統淪為階下囚，也造成高度現代化的韓國對於這類鬼神之說看法相當兩極。
然而，就算年輕一輩大多不相信薩滿教、巫蠱風水之說，韓國政府也以「擔心古老文化傳統就此消失」為由將薩滿教列為重要的文化遺產，江陵端午祭更成功申報為聯合國非物質文化遺產，許多重要場合仍能見到巫俗儀式。