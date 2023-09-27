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「韓流」殺進越南！街頭充滿韓國遊客　專家揭秘三大原因

▲越南政府正透過各種管道向韓國人推廣觀光，許多韓國藝人也選擇來越南度假。圖為演員朴海秀（左）和高洙（右）今年前往越南遊玩的照片。（圖／翻攝自朴海秀Instagram）
▲越南政府正透過各種管道向韓國人推廣觀光，許多韓國藝人也選擇來越南度假。圖為演員朴海秀（左）和高洙（右）今年前往越南遊玩的照片。（圖／翻攝自朴海秀Instagram）

國際中心賴正琳／綜合報導

越南中部成為近幾年旅客關注的新興旅遊勝地，除了有名的會安和峴港外，位於海岸旁的芽莊成為最新的熱門景點，尤其是韓國旅客和俄羅斯旅客最愛造訪之地。芽莊市區有高樓大廈，緊鄰高樓的海岸景觀十分美麗，再加上韓國樂天超市進駐市區，便利性和舒適性兼具，而實際走訪芽莊會發現，許多飯店和度假村內都充滿韓國人，無論是親子家庭、情侶或單人旅遊，許多韓國人會在飯店設施內、芽莊的島嶼上或市區走動。讓人相當好奇，為什麼如此多的韓國人聚集在越南的海岸城市？

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首要原因是越南人也熱愛韓國文化，隨著韓流崛起，當地韓語補習班數量大增，越南的大城市如河內和胡志明市，韓文的招牌多到讓人驚嘆，並且有韓國美容店、韓國的咖啡連鎖店，甚至海岸城市芽莊都有韓國購物商場樂天進駐，連芽莊的海島上都有樂天旗下的速食店開設分店，芽莊的度假村和餐廳都有韓語的標示牌和菜單，讓韓國人來越南完全沒有障礙，甚至充滿熟悉感。

▲越南街頭常見各種特色咖啡，例如冰滴煉乳咖啡。（圖／Pixabay）
▲韓國旅客熱愛前往越南度假。圖為越南街頭的冰滴煉乳咖啡。（圖／報系資料照）
第二個原因則是韓國人熱愛越南，相較於泰國，越來越多韓國的中產階級選擇前往越南度假。知名旅遊平台 Agoda的執行長Omri Morgenshtern表示，疫情後越來越多的韓國遊客選擇了前往越南旅遊，而不是他們在疫情爆發前最喜歡的目的地泰國。根據越南政府統計局，今年前5個月，韓國是越南最大的遊客來源國，入境旅客量超過130萬人次，佔國際遊客總人數（460萬人次）的30%。由於疫情後中國人減少出遊，更讓越南成為「韓國人的天下」。

最後一個原因則是隨著韓國企業如三星集團、樂天集團和韓國財閥大舉投資越南，增加了韓國人對越南的了解， Agoda的執行長Omri Morgenshtern指出過去二十多年在越南的的韓國工廠不斷增加，讓韓國民眾對越南的好感度也逐漸增加。根據《越南快訊 (VnExpress)》，越南政府正透過各種管道向韓國人推廣觀光，例如韓國KBS電視台製作的真人秀《戰鬥旅行(Battle Trip)》前來越南取景，加深越南民眾對越南的認識。

▲樂天集團近幾年投資鉅額於越南，大力進軍東南亞。圖為越南河內的樂天商場。（圖／Pixabay）
▲樂天集團近幾年投資鉅額於越南，大力進軍東南亞。圖為越南河內的樂天商場。（圖／Pixabay）
過去韓國人首次造訪越南的城市是河內或胡志明市，然而疫情後韓國人首次造訪越南的景點開始轉向芽莊、峴港和富國島等海岸城市，這些城市因海灘、河濱步道、街頭小吃和度假村而非常吸引韓國人。

韓國人前往芽莊大約需要5個小時的航程，如今台灣開通直飛芽莊的航程，台灣旅客只需要3小時便能體驗天堂般舒服的生活。越竹航空在9月20日開通直航，讓台灣旅客可以直接飛到芽莊。過去想來芽莊，台灣旅客需要先飛到越南一線城市如河內或胡志明市，再進行轉車或轉飛，為了到達芽莊就要花上9至16小時，非常耗時耗力；但現在來芽莊，已有越竹航空開通從台灣到芽莊的直航，只需要3小時便能立即欣賞芽莊的美麗海岸線，也能體驗當地充滿韓語的獨特旅行經驗。

▲越竹航空開通台灣直飛芽莊的航程，台灣旅客只需要3小時便能體驗天堂般舒服的生活。（圖／越竹航空）
▲越竹航空開通台灣直飛芽莊的航程，台灣旅客只需要3小時便能體驗天堂般舒服的生活。（圖／越竹航空）

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