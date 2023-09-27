「韓流」殺進越南！街頭充滿韓國遊客　專家揭秘三大原因

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第二個原因則是韓國人熱愛越南，相較於泰國，越來越多韓國的中產階級選擇前往越南度假。知名旅遊平台 Agoda的執行長Omri Morgenshtern表示，疫情後越來越多的韓國遊客選擇了前往越南旅遊，而不是他們在疫情爆發前最喜歡的目的地泰國。根據越南政府統計局，今年前5個月，韓國是越南最大的遊客來源國，入境旅客量超過130萬人次，佔國際遊客總人數（460萬人次）的30%。由於疫情後中國人減少出遊，更讓越南成為「韓國人的天下」。
最後一個原因則是隨著韓國企業如三星集團、樂天集團和韓國財閥大舉投資越南，增加了韓國人對越南的了解， Agoda的執行長Omri Morgenshtern指出過去二十多年在越南的的韓國工廠不斷增加，讓韓國民眾對越南的好感度也逐漸增加。根據《越南快訊 (VnExpress)》，越南政府正透過各種管道向韓國人推廣觀光，例如韓國KBS電視台製作的真人秀《戰鬥旅行(Battle Trip)》前來越南取景，加深越南民眾對越南的認識。
過去韓國人首次造訪越南的城市是河內或胡志明市，然而疫情後韓國人首次造訪越南的景點開始轉向芽莊、峴港和富國島等海岸城市，這些城市因海灘、河濱步道、街頭小吃和度假村而非常吸引韓國人。
韓國人前往芽莊大約需要5個小時的航程，如今台灣開通直飛芽莊的航程，台灣旅客只需要3小時便能體驗天堂般舒服的生活。越竹航空在9月20日開通直航，讓台灣旅客可以直接飛到芽莊。過去想來芽莊，台灣旅客需要先飛到越南一線城市如河內或胡志明市，再進行轉車或轉飛，為了到達芽莊就要花上9至16小時，非常耗時耗力；但現在來芽莊，已有越竹航空開通從台灣到芽莊的直航，只需要3小時便能立即欣賞芽莊的美麗海岸線，也能體驗當地充滿韓語的獨特旅行經驗。