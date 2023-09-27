朱芯儀依黃金比例重建乳房！老公開箱分享感受 「我們都很喜歡」
藝人朱芯儀8月重建乳房，切掉整塊肚皮補到胸部，從乳癌治療的道路畢業了，今（27）日她與老公衛斯理擔任公益大使，出席「曼陀粉紅公益計畫」記者會，朱芯儀提到依胸部的黃金比例進行重建手術，完成之後老公稱讚很不錯，「重建後的胸部我們都很喜歡，也有邀請先生試試觸感、摸摸看，他說很棒。」
記者羅凌筠／台北報導
從去年1月開始化療，朱芯儀形容衛斯理是神隊友，「以前焦慮睡不著的時候，老公睡前會拉著我冥想，那陣子就不需要安眠藥，情緒變平穩。」甚至衛斯理至今睡覺，都會牽著朱芯儀的手，她說：「昨天因為有工作焦慮到睡不著，睡下去又突然跳起來，先生拉手問我怎麼了。我覺得先生很貼心，會體會到我細微的變化，昨天還送一本書給我，是關於焦慮、失望、負面情緒時的幫助。」
近日博愛座廢存議題正熱，朱芯儀說：「因為看不出來我是病人，我講話也很大聲，大家看到我，不會特別讓座給我。」此外，朱芯儀會給自己壓力，逼自己有工作時，不能看起來太狼狽，前幾天就一定會好好睡覺，也會請先生幫忙顧小孩，朱芯儀11月會進行一些治療收尾的手術，這段時間一直都有恢復工作，不過目前還沒接長篇戲劇。