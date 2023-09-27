新北議會施政報告日吵翻天 侯友宜、賴清德、柯文哲3人另類現身
新北市議會第4屆第2次定期會今（27）日下午進行第二日議程，原定施政報告因新北市長侯友宜請長假投入大選，改由代理市長、副市長劉和然上台做施政報告，藍綠黨團各自發布甲級動員應戰，雙方還拿出侯友宜及民進黨總統參選人賴清德的人形立牌意外在議場形成另類合體畫面，而民眾黨唯一一席的新北市議員陳世軒最後也拿出「我從未缺席」的民眾黨主席柯文哲人形立牌，形成賴、侯、柯3人先後另類出現在新北市議會的有趣畫面。
記者吳嘉億／新北報導
今日下午議會開議前民進黨團便以拉白布條、佔據發言台並高喊沒有市長，沒有報告」、「侯友宜來開會」；國民黨則是高舉「拒絕賴清德黑手伸議會」，兩黨你來我往，整個議場彷彿變成拳擊場般，新北市議長蔣根煌也在議會鈴聲開議響聲及宣布休息往來間四個回合，無奈地主持議事。
新北市議會民進黨團總召鄭宇恩強調，這是新北市議會首次最激烈的一次抗議動作，指出侯友宜請假參選不出席施政報告、市政總質詢跟預算報告，無法接受沒有民意的副市長代表作報告，再次呼籲侯友宜懸崖勒馬，出席市政總質詢。
民進黨團在最後議程結束前再次呼口號喊「侯友宜回來報告」，並將沒有署名侯友宜或是劉和然的書面施政報告書當場撕毀，嚴正表達抗議之意，也結束今天吵成一團、沒有任何討論或報告的議會議程，等待明日的市議會一、六審各機關聯合業務報告及質詢。