池晟結婚10年送一家四口超甜照　李寶英罕見秀「開到肚臍事業線」

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李寶英拍戲時，池晟總是給予很大的應援，「因為知道進入角色、脫離角色都需要時間，所以他比任何人都還要細心照顧我、支持我」。李寶英也因如此，每當進組都能把所有時間投入其中，下戲後也有充分的休息時間，雖然失去與家人的相處時刻，多少會感到遺憾，但池晟都能體諒。
池晟專屬的浪漫也被李寶英大方公開，他們經常買蛋糕點蠟燭慶祝，有人進家裡時，大家也會刻意躲起來，「這是我們家的傳統」，而池晟只要一有時間，都會親自接送孩子、帶小朋友吃美食，「有時候隔天拍攝取消，也會決定去吃壽司！」夫妻倆更會配合彼此喜好、留下獨處的自我空間，會默契的輪流帶小孩。
池晟對於結婚10週年，直言「幸福到無法用言語形容」，期許10年後2人依然如此。記者覺得池晟、李寶英相識相愛的過程，非常適合拍成電影，池晟也認為可以拍成動作片，「絕對會比任何電視劇、電影還要好看！」他也笑說初次見到李寶英時，覺得她只是普通後輩，「本來沒有好感，但因為吵吵鬧鬧，就覺得越來越合拍了」。
池晟也是屬於「妻管嚴」的類型，他表示：「老婆說的話都是對的！」也認為李寶英是自己的「標準」，更感謝妻子對自己的支持，「雖然從表面上都是我在配合，但仔細看的話，都是寶英配合我比較多，她是個了不起的女人」。