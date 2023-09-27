胡瓜曖昧啦啦隊女神熊霓！球場應援、私下聚餐　丁柔安爆發危機感

池晟結婚10年送一家四口超甜照　李寶英罕見秀「開到肚臍事業線」

▲池晟、李寶英（右圖左）結婚10週年，公開全家福秀恩愛。（圖／池晟、李寶英IG、翻攝《allure korea》）
▲池晟、李寶英（右圖左）結婚10週年，公開全家福秀恩愛。（圖／池晟、李寶英IG、翻攝《allure korea》）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓星池晟、李寶英今（27）日結婚10週年，2人雖然不避諱常放閃，但特別PO出一家四口的全家福，更接受雜誌《allure korea》拍攝絕美畫報、暢聊育兒經，李寶英甚至大方秀出性感事業線，跟池晟十指緊扣的模樣甜蜜又幸福。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲池晟、李寶英分享育兒經，甜蜜又幸福。（圖／池晟、李寶英IG）
▲池晟、李寶英分享育兒經，甜蜜又幸福。（圖／池晟、李寶英IG）
李寶英被問及對池晟的第一印象，她笑說起初很無趣，就是一位工作很認真的前輩；最後願意點頭結婚，是覺得池晟穩重又成熟，即便碰到不熟悉的領域，也會盡力了解跟溝通、找解決管道，最重要的是，老公不會想改變她，尊重並讓李寶英做自己。

李寶英拍戲時，池晟總是給予很大的應援，「因為知道進入角色、脫離角色都需要時間，所以他比任何人都還要細心照顧我、支持我」。李寶英也因如此，每當進組都能把所有時間投入其中，下戲後也有充分的休息時間，雖然失去與家人的相處時刻，多少會感到遺憾，但池晟都能體諒。

池晟專屬的浪漫也被李寶英大方公開，他們經常買蛋糕點蠟燭慶祝，有人進家裡時，大家也會刻意躲起來，「這是我們家的傳統」，而池晟只要一有時間，都會親自接送孩子、帶小朋友吃美食，「有時候隔天拍攝取消，也會決定去吃壽司！」夫妻倆更會配合彼此喜好、留下獨處的自我空間，會默契的輪流帶小孩。

池晟對於結婚10週年，直言「幸福到無法用言語形容」，期許10年後2人依然如此。記者覺得池晟、李寶英相識相愛的過程，非常適合拍成電影，池晟也認為可以拍成動作片，「絕對會比任何電視劇、電影還要好看！」他也笑說初次見到李寶英時，覺得她只是普通後輩，「本來沒有好感，但因為吵吵鬧鬧，就覺得越來越合拍了」。

池晟也是屬於「妻管嚴」的類型，他表示：「老婆說的話都是對的！」也認為李寶英是自己的「標準」，更感謝妻子對自己的支持，「雖然從表面上都是我在配合，但仔細看的話，都是寶英配合我比較多，她是個了不起的女人」。

▲池晟、李寶英十指緊扣拍畫報，慶祝結婚10週年。（圖／翻攝《allure korea》）
▲池晟、李寶英十指緊扣拍畫報，慶祝結婚10週年。（圖／翻攝《allure korea》）

繼《Kill Me》1人演7角「爆吻朴敘俊」!池晟再演多重角色

池晟無法呼吸「全身肌肉硬掉」　《惡魔》窒息畫面曝光！

池晟為了賺小孩學費　跟老婆李寶英「輪流出門工作」

李寶英、金瑞亨當妯娌　入住豪宅「大到沒辦法用走的」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞