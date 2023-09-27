秋暖桑梓　高市毒防局偕中正大學及矯正署秋節送暖

高雄市政府毒品防制局於中秋節前夕，偕同國立中正大學犯罪研究中心及法務部矯正署，於今 (27)日舉辦施用毒品者再犯防止推進計畫「秋暖桑梓，並監同行」社會接納物資捐助活動。毒防局局長林瑩蓉除感謝法務部矯正署各監所共襄社會接納捐助義行外，也希望透過此次秋暖桑梓、並監同行活動傳遞正能量，帶給偏鄉、弱勢家庭、毒品戒癮者溫暖。
記者郭凱杰／高雄報導
法務部矯正署署長周輝煌表示，為協助矯正機關收容人順利融入社會，各監所均設立技能培訓班，教授收容人實用技能，協助出獄後能夠有一技之長、順利復歸社會生活，這次捐贈給弱勢家庭、偏鄉學校、戒癮機構具有深遠的公益意義。家扶中心等受捐贈單位均特別致送感謝狀給各捐助單位，表達感謝與支持。
這捐贈活動計有包括法務部矯正署台南監獄等南區 9 家監所，共同捐贈自製產品，包括蛋捲、麵包、鳳梨酥、餅乾、 核桃糕、牛軋糖、乾拌麵、濾掛式咖啡、手工皂、乳液、沐浴乳以及醬油等，不乏高人氣特色產品。毒防局也加碼6萬元採購一起捐贈，盼提升社會對矯正機關收容人的接納與理解。
出席代表計有包括法務部矯正署周輝煌署長、台南、高雄、屏東10所監獄看守所之典獄長、所長等捐助方及家扶基金會台南、高雄、屏東家扶中心、桃源國中、寶來國中、茂林國中、那瑪夏國中、慈德育幼院、晨曦會、屏東沐恩之家等受贈方均出席。
另橋頭地方檢察署李廷輝主任檢察官、台灣更生保護會高雄分會陳義成主委、高縣醫師公會陳豐偉秘書長、議員代表及教育部學生事務及特殊教育司教官王雅萍等均出席參與。