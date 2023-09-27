盤點藍白合5大難關！誰正誰副？只能當4年？總統大選合作困難重重

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國民黨總統參選人侯友宜與柯文哲要合作，首要難關就是「誰當正誰當副」，過去，雙方人馬不斷放話，堅持「只做正不做副」，互不退讓、各有包袱，雖然從各家民調中顯示，藍白合才有機會與民進黨總統參選人賴清德一搏，但如果這道難關未解，更別提之後合作條件。
再加上柯文哲打從宣布參選總統以來，就向支持者宣示「選到底」，甚至開賣募款小物、全台走透透，現在如果突然要跟藍營合作參選，民眾黨支持者買不買單？又是另一回事。
2. 正的只當四年？
假設侯友宜與柯文哲雙方最終協調成功，以「藍白合」參選2024總統大選，不過，在合作前，雙方要如何達成協議，決定「誰先當四年」或甚至「雙方僅合作四年」，也考驗政治人物的智慧。
3. 行政院長誰提名？未來柯侯意見不同時，行政院長要聽誰的？
由於行政院長是總統直接任命，以民進黨為例，只要內部派系協調即可，提名不成問題，不過，假如未來藍白合搭擋成功當選，那麼行政院長任命，就牽扯到國民黨、民眾黨兩黨的事，再者，若柯侯執政時意見相左，行政院長又應該以誰的意見為主要考量，也成為藍白合下的難題。
4. 立法院長要合作嗎？
倘若國民黨與民眾黨合作參選2024總統大選，未來在立法院長上，雙方是否要合作？該由誰出馬，才能成為鎮得住立院的龍頭，有無「你當正，立法院長讓我們」的選項，都有待雙方評估討論。
5. 藍白都提名區域立委，柯侯要幫誰站台都？
傳出藍白合將從「立委」開始，現在也能看到許多例子，例如民眾黨禮讓國民黨立委參選人徐巧芯不提名，國民黨也禮讓民眾黨立委參選人蔡壁如不提名，不過，仍有些選區是「藍白」都提名，例如新北市第8選區（中和）由民眾黨立委參選人邱臣遠對上國民黨立委參選人張智倫、金門選區由民眾黨立委參選人尚文凱對上國民黨立委陳玉珍等，屆時，侯柯要幫誰站台？會不會因此產生疙瘩？也是待解難題。