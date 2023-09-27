伊拉克婚禮大火釀114死！新郎新娘傳葬身火海　起火瞬間影片曝

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先前報導曾指出，火災發生原因推測是由於會場內燃放的煙火所引起，而在推特（現為X）上也流傳著一段影片，其中可以看到，當時婚禮進行到一半，會場的燈光轉案，中央舞池區有4根正在燃燒的煙火火柱，但尖端幾乎可以碰到天花板的裝飾，在火焰熄滅後不久，燈具與天花板突然起火燃燒，火勢隨即沿著天花板向外擴散，遭到燒毀的部分也開始剝落，像火球一般掉落。
一名婚禮賓客表示，當時新人正準備要上場跳舞，「煙火就燒到天花板，整個大廳都失火了。」另有一名17歲少年指出，火災發生當時，「我們什麼也看不見，覺得呼吸困難，不知道該如何逃生。」
《BBC》報導表示，尼尼微省衛生部門證實至少114人死亡，紅十字會（The Red Cross）則宣稱已有450人傷亡。該省衛生部副部長證實，新郎雷文（Revan）及新娘哈寧（Haneen）都在大火中喪生。據了解，大多數傷者為年輕男女，而傷者之中至少有50人命危，且多為燒傷。
伊拉克衛生部發言人阿爾巴德（Saif Al-Badr）則指出，多數死因包含燒傷、窒息或缺氧死亡，火災還造成人群擁擠踩踏。
伊拉克民防部門稍早表示，會場大廳所使用的建材高度易燃，可能因此助長了火勢，並造成了倒塌，另外會場並未放置滅火器。有報導指出，調查過後發現，婚禮大廳外牆覆蓋了一層易燃的包覆材料，在伊拉克屬於非法建材，目前尚不清楚為何會使用這種易燃材質，不過當地長期存在貪腐問題，造成建商違反安全標準。目前已有9名婚禮會場工作人員遭到逮捕。
伊拉克總理蘇達尼（Mohammed Shia al-Sudani）宣布全國進行3天哀悼，並稱「盡所有努力為不幸的受難者提供救濟。」