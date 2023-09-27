《A.I.創世者》獲好評！丹佐華盛頓兒戴《星際大戰》面具奪男主角
電影《A.I.創世者》在美國試片後獲影評大讚「近年最好的科幻片」，男主角約翰大衛華盛頓身為金獎影帝丹佐華盛頓的兒子，闖影壇還沒享受到星二代的待遇，就已先感受到有個明星老爸的壓力；由於不想當靠爸族，丹佐華盛頓直到試鏡成功才知道兒子進演藝圈。導演蓋瑞斯愛德華透露，約翰與他見面時戴著《星際大戰》Logo的防護面具防疫，令他感受真誠而決定用他當男主角。
記者黃雅琪／綜合報導
約翰大衛華盛頓打美式足球練就強健體魄、靈活手腳，讓《A.I.創世者》導演蓋瑞斯愛德華對他俐落的動作大為讚賞，導演還透露一段往事，稱約翰是憑藉一張面具才拿到角色。導演表示，當時約翰走進餐廳時，戴著一副有著《星際大戰》Logo的防護面具，對於曾拍過《星際大戰外傳：俠盜一號》的愛德華心想：「喔！他這樣做一定是因為《俠盜一號》！」
結果約翰一坐下就表示自己是《星際大戰》的忠實粉絲，但他解釋戴面具的原因：「病毒流行期間我每天都戴著這個面具，我有想過這次會面不要戴，但感覺太虛假了！」因為他的誠實，讓導演和他一拍即合，約翰也順利成為電影男主角。
該片故事背景設立在一個末日後的世界，人類和人工智慧在這個星球劍拔弩張地共存，一名特工奉命去追殺足以毀滅整個世界的祕密武器，沒想到由人工智慧創造的武器，竟是一名天真的孩童。而約翰詮釋的就是這位充滿創傷，對人工智能抱持高度敵意的特種部隊。
片中背景設定在距今好幾十年後，此時人工智能幾乎主宰整個社會，不管東方還是西方世界無一倖免，因此劇組特別召集世界各地的知名演員，除了約翰大衛華盛頓，還包括英國華裔女星陳靜、日本影帝渡邊謙、華裔男星黃凱旋，以及被視為天才童星、泰國及柬埔寨混血的瑪德琳尤娜韋爾斯。《A.I.創世者》9月28日全台上映。