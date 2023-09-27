獨／屏東大火亂布局！民進黨黨慶傾向取消 賴清德政見發表會延期
屏東工廠日前發生大火，釀嚴重死傷，打亂民進黨選舉布局，據悉，原本宣布延期的民進黨黨慶紀念活動，經黨內評估後，傾向不舉辦；此外，賴清德預計每周舉辦的政見發表會，也因屏東大火而取消，延期至下星期二。
記者陳佩君／台北報導
適逢民進黨創黨37週年，民進黨原定在24日舉辦創黨紀念活動，除了在黨部旁的北平東路舉行黨慶音樂會、封街表演，總統蔡英文、賴清德也打算連袂開箱一旁的「全國暨台北市競選總部」；但因屏東明揚國際科技公司廠房22日發生大火，黨內在第一時間緊急開會，決定取消賴清德隔日選舉行程，並宣布創黨紀念活動延期。
民進黨今天在圓山大飯店舉行「民主進步黨37週年黨慶創黨先進聯誼餐會」，邀請創黨先進齊聚一堂，賴清德也逐一致贈紀念品、與創黨先進合影。
對於延期的「創黨紀念活動」，據轉述，民進黨傾向不舉辦，因為黨慶在明天，由於時空環境背景已經過，加上找不到時機點，黨內評估整體情勢後，傾向不舉辦。黨內人士表示，今天創黨黨員重返圓山，且賴清德也在中常會上發表談話，這代表黨慶紀念算圓滿了。
另外，賴清德原定每周要舉辦的政見發表會，本周也因屏東大火取消，輔選人士指出，受到屏東大火影響，社會關注救援進度，因此競總決定取消發表會，並延到下星期二。
輔選人士強調，受到屏東大火影響，一口氣取消許多選務行程，黨慶活動開箱也延期，「其實沒有太多考量」。