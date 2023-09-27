中秋連假天氣「一圖秒懂」！雙北、花東雨神攪局 降溫轉冷時機曝
中秋連假相揪親朋好友烤肉要注意天氣！中央氣象署預報曾昭誠提醒，明（28）日到連假前兩天（30日前），桃園以北、東半部、恆春半島有雨，到了10月1日起東北季風增強，迎風面大台北、東部地區水氣增加，雲量、降雨機率提高，北部氣溫略降2至3度，高溫30度至31度，低溫25度至26度，到了週二就會回溫，要一直到北風冷空氣造成的東北季風影響，才會讓台灣降溫有感。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象署預報員曾昭誠提醒，明（28）日到連假前兩天（30）日，桃園以北、東半部、恆春半島降雨機率較高，其他地區中午前多雲到晴，須留意午後雷陣雨；10月1日後東北季風增強，大台北地區、花東迎風面水氣稍增，降雨機率提高。
連假期間，中南部溫度不受東北季風影響，高溫在32度至34度、低溫約在26度上下；北部高溫31度至33度、低溫26度至27度；10月1日起東北季風影響，大台北、宜蘭地區略降2至3度，高溫高溫在30度至31度，低溫落在25度至26度，週二後就會回溫，目前南風還比較熱，東北季風降溫不明顯，等到北風冷空氣增強後，東北季風影響台灣有感降溫。
另外，南海到非律賓東方海面仍是大低壓帶，預計要到10月上旬，才有發展機會，但目前預報不確定性略高，請留意最新的預報資訊。