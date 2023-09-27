中國「十一黃金周」反應兩極　網批「官方撒謊」嘆：旅遊成奢侈

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據21世紀經濟報導網站26日引述中國國家鐵路集團有限公司說法，9月13日至18日，鐵路部門共發售火車票1.11億張。中國民航局預估，十一期間將有2100萬餘名旅客搭機出遊，民航每天平均運輸國內旅客196萬人次，比2019年國慶假期增長17%。
據《中國基金報》網站引述多個在線旅行社（OTA）平台的訂單狀況顯示，出遊、飯店及旅遊服務等訂單均翻倍上漲。攜程平台數據顯示，國內旅遊訂單按年增長了四倍， 出境遊訂單增幅則高達20倍，《財新》雜誌則稱，今年中秋國慶假期或成「史上最火黃金周」。
不過民間感受卻與官方預測及媒體報導形成鮮明對比。一名武漢居民丁小姐就表示，她的眾多朋友因收入減少，甚至找不到工作，哪來的錢去旅遊，「正我是沒錢的，生意也不行。你看現在很多商店都沒開門，經營不下去，都倒閉了」，她更直呼官媒說的話都「聽不下去了」。
廣州一名律師向《自由亞洲電台》表示，當前經濟下行，各行各業都非常蕭條，就連百貨商場都沒有幾個人，認為官方「肯定在撒謊」，表示「我們在國內非常明顯地感受到，經濟非常糟糕。我經常在網路上訂票，平台在網上放出來的票不多，特別難買，但要說超過2019年，那是不可能的。老百姓能省就省，我自己也是這樣，能坐火車就不坐飛機。」
該名律師還舉例指出，他朋友好不容易買到火車票，上車後才發現車廂內只有幾個人。「我去東北時，東北人對經濟變差表示不滿。我曾問過一個計程車司機，他說現在這個地方的人非常不滿意經濟這麼差，經營民宿者也持同樣觀點，如果在長江以南，這種抱怨更多。
在微博上，也能看見類似的抱怨。有網友稱平時沒有加班費，現在又要求老百姓消費，哪來這麼多錢。北京一名居民指出，「廣州、昆明和大理等很多地方的旅遊業都非常蕭條，公務員薪水降低，包括教師工資減少40%。在廣州，假設中學老師每月薪水一萬多元減40%，對於外出旅遊來說是一種奢侈。」
該居民指出，許多北京市民都搭不起計程車，很多人改用拼車方式出門，「這個人下崗了，但他有空置的汽車沒用，大家就通過預約共乘。」