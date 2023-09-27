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老年退休備千萬不夠！9成民眾憂健康拖累生活　專家提3因應策略

▲南山人壽今（27）日發布「超高齡社會跨世代需求痛點調查報告」指出，年輕世代面對超高齡社會的信心分數竟最低，民眾理想的老年生活準備金水位已近千萬元，但不論哪個年齡層退休準備都明顯不足。（圖／南山人壽提供）
▲南山人壽今（27）日發布「超高齡社會跨世代需求痛點調查報告」指出，年輕世代面對超高齡社會的信心分數竟最低，民眾理想的老年生活準備金水位已近千萬元，但不論哪個年齡層退休準備都明顯不足。（圖／南山人壽提供）

記者顏真真／台北報導

「長命百歲」不再是夢想，但民眾準備好面對漫長的老年生活了嗎？台灣即將於2026年邁入超高齡社會，長壽衍生出新的社會問題，衝擊每一個世代。根據南山人壽今（27）日公布最新調查報告，年輕世代面對超高齡社會的信心分數竟然最低，且民眾理想的老年生活準備金水位已逼近新台幣1000萬元，然而不論哪個年齡層退休準備都明顯不足，90%民眾擔心健康問題會影響老年生活品質，逾半擔憂老年失智症、罹癌、心血管疾病，專家也提供3大對策因應。

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台灣人口老化速度恐怕比想像中還要猛烈，根據衛福部統計，2022年台灣百歲以上人瑞首次突破5000大關，國發會人口推估系統也顯示，2022至2070年台灣的高齡人口將大幅成長73.3%，反之70歲以下人口全面負成長。估計在不久的將來，我國15歲至64歲人口占總人口比率將減少超過50%，工作主力人口減少，不僅代表年輕人的財務壓力加重，更衍生缺工等問題，未來恐怕找不到照護人力，退休後的生活只能仰賴自己。

如何承接超高齡社會的需求，已是台灣及世界各國迫切努力的目標。南山人壽今年發起「超高齡社會跨世代需求痛點調查」，洞察年輕世代（30歲以下）、三明治族群（31-50歲）、樂齡族群（51歲以上），面對老年的健康、生活、財務3大面向痛點；同時攜手智慧長照領導品牌、服務超過1,000家長照機構的智齡科技，從機構端角度調查長照產業趨勢及場域經營動態。

調查結果發現，年輕世代面對超高齡社會的信心分數竟然最低，且民眾理想的老年生活準備金水位已逼近1000萬元，但不論哪個年齡層退休準備都明顯不足，民眾面對超高齡社會的平均信心分數僅6.3分（滿分10分），其中又以30歲以下的年輕世代最沒信心，得分僅5.9分。

不僅如此，近90%民眾擔心健康問題會影響老年生活品質；進一步觀察國人擔心的健康風險，高達54%民眾擔憂老年失智症發生，其次依序為癌症53%、心血管疾病51%，失智症超越癌症為民眾最擔心的疾病。

此外，從生活調查也發現，觀察民眾長照現況，46%民眾具有照護經驗，其中，高達34%的年輕世代已有照護經驗，樂齡族群則超過60%；照護時間超過6年的樂齡族有29%、三明治族16%、年輕族群也有10%，顯示不僅老老照護現象普遍，年輕族群同樣背負家庭照顧責任。

調查結果亦顯示，超過70%照護者認為照護家人影響生活作息、43%照護者表示財務有壓力，而所有老年生活品質服務需求當中，民眾最重視的服務依序為樂活運動、生活照護、飲食營養，其中樂齡族群重視樂活運動服務比率更是高達73%。 

在財務調查亦發現，長壽也使國人對於長照準備金的需求攀升，逾20%民眾認為需具備超過1000萬元的準備金才足以因應老年長照需求，甚至有7%民眾表示2000萬元也不足夠。至於長照以外的老年生活準備金，則有高達37%的民眾認為要具備1000萬元以上，才能度過理想的退休生活，另有14%民眾的老年生活準備金預期突破2000萬元。

即使民眾認知到需充足的準備金來因應老年生活，調查卻發現仍有33%民眾尚未展開財務規劃，年輕世代有逾50%尚未做財務準備。至於理想老年生活的財務規劃工具，最多人選擇保險（75%），其次是投資（64%）及定存（40%）。

南山人壽總經理范文偉表示，迎向超高齡社會，沒有人是局外人，當65歲成為人生的「標配」、人人都有可能活到100歲，才驚覺原來退休後還有將近40年可活，保險業與社會脈動緊密相連，呼籲每個人都該停下來思考，100歲人生故事想要怎麼寫？從微小的改變做起，讓財務穩定、身體健康及保有積極心態，創造理想的100歲人生，南山人壽也提出3大對策，協助國人活出健康精彩的100歲人生。

針對「長壽風險」，南山人壽建議可投保年金險、退休還本型商品，規劃更全面的財務保障；隨著老年生理機能退化及免疫功能衰退，且醫療費用攀升，多數新式療法需自費，「疾病風險」升高，建議針對老年好發的疾病，選擇精選傷病保險及癌症新式療法補充包，補足疾病保障；因應「長照風險」則建議民眾透過長照保障轉嫁風險，享受更優雅的照顧品質。

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