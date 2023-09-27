《未來少女》粼粼哭了！緋紅魅影祭出最難舞曲靠氧氣瓶挺過練習
台灣女團選秀節目《未來少女》比賽進入白熱化，上週播出每團需派出1位王牌少女，重複上台兩週的競演主題。「薄荷水晶babyMINT」成員粼粼，曾被未來導師王子邱勝翊讚「C位教科書」，這回卻因為壓力過大，破防落淚，團員們則暖心安慰，成為她最強後盾。「緋紅魅影」則派出年僅15歲的忙內香蘭擔任王牌，她慢歌環節獨挑大梁SOLO上場，團員一聽到香蘭的第一句口白就感動得集體爆哭。「緋紅魅影」祭出開播以來難度最高舞曲，動作的繁複與快速讓成員一度超出負荷，需要使用氧氣瓶才能繼續練習，最後演出果真不負眾望。
記者黃盈容/綜合報導
「緋紅魅影」忙內香蘭擔任王牌，播出後PTT討論區也湧入大量留言，網友更直言：「緋紅心臟很大顆，居然敢派一人上場！」而身為王牌與「緋紅魅影」的慢歌演出代表，香蘭也沒有讓人失望，穩定的聲線與迷人的唱腔讓導師們讚譽有加，台下的給力評審團也給予高度肯定，大讚「是完整、展現高度特色很棒的表演」！
「緋紅魅影」本週舞台也將超常發揮，祭出節目開播以來難度最高舞曲，動作的繁複與快速讓成員一度超出負荷需要使用氧氣瓶才能繼續練習。看她們如此辛苦，舞蹈老師提議降低難度，卻獲得「緋紅魅影」全體的反對，直說：「我們做得到！」正式上台演出時，也獲得導師好評，少女見證人徐懷鈺就表示「緋紅魅影舞團和偶像該有的表現都兼具了」。舞蹈老師奕寬也表示被表演所驚艷，誇獎道：「我會尊敬你們！」而面對上週總分排名最高的「幻藍小熊」，「緋紅魅影」是否有機會憑此次的高難度表演超越，也令粉絲相當期待！
「日光之橙」則融合了團體的故事，將一路以來的努力幻化成表演。沒想到卻有團員出現明顯失誤，讓人感到可惜。為了緩解氣氛，主持人木木也分享自節目開播以來就有不少粉絲與周遭友人都表示，「日光之橙」的團員Bonnie與木木長相神似，令她害羞道：「一直有人稱讚Bonnie很漂亮，也有很多人說我跟她很像，那是不是也算是間接稱讚我有漂亮？」Bonnie也立刻現場模仿木木字正腔圓的主持口音，場面逗趣令木木開玩笑說：「以後有事你不能上場，直接call me！」