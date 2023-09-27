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YOASOBI搶在專場前！先登「簡單生活節」開唱　門票開賣時間曝光

▲Simple Life簡單生活節公布卡司陣容，日本樂團YOASOBI將登台，門票開賣時間曝光。（圖／StreetVoice街聲提供）
▲Simple Life簡單生活節公布卡司陣容，日本樂團YOASOBI將登台，門票開賣時間曝光。（圖／StreetVoice街聲提供）

記者吳雨婕／綜合報導

Simple Life 簡單生活節今年將於12月2日、3日在華山文創園區舉行，卡司陣容曝光，包含「天后級女聲」楊乃文、徐佳瑩、鄭宜農、詹雯婷、陳珊妮、馬念先、洪佩瑜、LÜCY 、芒果醬，以及日本樂團YOASOBI都將登台表演。「2023 Simple Life 簡單生活節」限量早鳥票10月2日開賣，單日、雙日套票10月6日全面啟售。

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Simple Life 簡單生活節暌違3年回歸，除了各式創作品牌集結成生活風景外，現場將有40組精彩音樂演出，天后級女聲一字排開，楊乃文、徐佳瑩、鄭宜農、詹雯婷、陳珊妮；乱彈阿翔、馬念先、黃玠。還有金曲獎最佳新人洪佩瑜；LÜCY、鶴、芒果醬、告五人、鳳小岳等都是表演嘉賓。

▲Simple Life簡單生活節公布卡司陣容，日本樂團YOASOBI、徐佳瑩、楊乃文、詹雯婷都將登台。（圖／StreetVoice街聲提供）
▲▼徐佳瑩（上圖）、楊乃文等人都將登Simple Life簡單生活節表演。（圖／StreetVoice街聲提供）
▲Simple Life簡單生活節公布卡司陣容，日本樂團YOASOBI、徐佳瑩、楊乃文、詹雯婷都將登台。（圖／StreetVoice街聲提供）
 
此外，2019年成軍，由作曲家 Ayase、以及本業為創作歌手的ikura組成的YOASOBI是台灣日音迷們最期待的樂團之一，被譽為「最會創作爆紅歌曲的日本團體」，出道單曲〈夜に駆ける〉MV 大破億次點播，今年為動畫《我推的孩子》創作的片頭曲〈アイドル〉更直接衝上Billboard全球排行榜冠軍，也將首次來台演出。

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