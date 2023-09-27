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XBB.1.5、流感、肺鏈疫苗該怎麼打？　接種時程、條件、注意事項一次看！

▲XBB.1.5、流感、肺鏈疫苗該怎麼打？　接種時程、條件、注意事項一次看！
▲XBB.1.5、流感、肺鏈疫苗該怎麼打？　接種時程、條件、注意事項一次看！

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】今（112）年10月不只有流感疫苗可以接種，還有XBB.1.5疫苗、肺炎鏈球菌苗可以施打。疾管署署長莊人祥表示，在秋冬季時預估呼吸道疾病將盛行，鼓勵符合接種資格的民眾應前往接種流感、肺炎鏈球菌、XBB.1.5疫苗。

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不過，接種疫苗時要注意什麼？需要攜帶哪些證件？流感、肺炎鏈球菌、XBB.1.5疫苗可以一起接種嗎？《健康醫療網》整理疫苗接種常見問題，幫助民眾了解疫苗接種注意事項。

3種疫苗何時可以接種？　哪些人符合公費資格？

XBB.1.5疫苗已在9月26日優先開放給65歲以上民眾接種，10月將會再擴大開放，而流感、肺炎鏈球菌疫苗也將在10月分階段開打，詳細開打時程、接種對象如下：

  • XBB.1.5疫苗：
    1. 第一階段：9月26日起，開放65歲以上接種
    2. 第二階段：10月2日起，再開放醫護人員接種
    3. 第三階段：10月9日起，開放全民接種。
      • 未滿6個月的嬰幼兒：XBB.1.5疫苗不可施打於未滿6個月的嬰幼兒身上
      • 滿6個月－未滿5歲的幼兒：
        1. 從未接種過疫苗：應接種2劑XBB.1.5疫苗，2劑相隔28以上
        2. 曾接種過1劑莫德納疫苗：應接種1劑XBB.1.5疫苗，並與前1劑相隔28天以上
        3. 曾接種過1－2劑單價BNT疫苗基礎劑：XBB.1.5疫苗加上基礎劑應接種共3劑疫苗，第1－2劑間隔4週以上，第2－3劑間隔8週以上
        4. 已完基礎接種劑接種：應接種1劑XBB.1.5疫苗，並跟前1劑間隔12週以上
      • 5歲以上的兒童、青少年、成人：
        1. 從未接種過疫苗：應接種1劑XBB.1.5疫苗
        2. 曾接種過疫苗：應接種1劑XBB.1.5疫苗，並與前1劑相隔3個月以上
      • 最近確診的民眾：可於3個月後接種1劑疫苗
  • 流感疫苗：
  1. 第一階段：10月2日起，開打對象包括：
  • 醫事及衛生防疫相關人員
  • 65歲以上長者
  • 安養、長期照顧（服務）等機構之受照顧者及所屬工作人員
  • 滿6個月以上至國小入學前幼兒
  • 孕婦
  • 具有潛在疾病之高風險慢性病人
  • BMI≧30者與罕見疾病及重大傷病患者
  • 國小至高中（職）／五專一至三年級學生
  • 6個月內嬰兒之父母
  • 幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員（保母）
  • 禽畜業及動物防疫相關人員
    2.第 二階 段：11月1日起，開打對象為50至64歲無高風險慢性病成人。

  • 肺炎鏈球菌疫苗：
  1. 第一階段：10月2日起，曾接種過PCV13（或PCV15）且間隔至少1年者（高風險對象間隔至少8週），可公費接種1劑PPV23。
  2. 第 二階 段：11月27日起，從未曾接種過PCV13（或PCV15）及PPV23者，可公費接種1劑PCV13。間隔至少1年後（高風險對象間隔至少8週）再公費接種1劑PPV23。
  3. 第三階段：12月25日起，曾經接種PPV23且間隔至少1年者，可公費接種1劑PCV13。

接種XBB.1.5、流感、肺炎鏈球菌疫苗　需攜帶哪些證件？

符合接種資格的民眾，可依上述開打時程前往醫療院所接種疫苗。疾管署提醒民眾前往接種疫苗時需攜帶以下證件：

  • XBB.1.5疫苗：
健保卡或其他可證明身份之證件、COVID-19疫苗接種紀錄卡

  • 流感疫苗：
健保卡及身份證件（依不同接種身份攜帶，如：兒童健康手冊、戶口名簿、嬰兒出生證明文件或居留證等）

  • 肺炎鏈球菌疫苗：
健保卡及其身份證件（如：有效居留證等）

XBB.1.5、流感、肺炎鏈球菌疫苗　可以一起接種嗎？

由於10月後3種疫苗將陸續擴大開放施打，許多民眾便好奇3種疫苗可以一起接種嗎？疾管署表示，XBB.1.5、流感、肺炎鏈球菌疫苗可以分次接種，也可以同時接種，同手臂兩針建議距離至少2.5公分。

傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎表示，事實上3種疫苗同時或間隔一段時間接種都無所謂，有效性、安全性都無明顯影響，主要是看個人方便性，像常用右手做事可能會因接種後痠痛而影響，就可分次打，若無特殊需求可同天打分兩隻手打，接種2針的手臂其接種處至少隔2.5公分以上。

不過，莊人祥署長提到，事實上肺炎鏈球菌疫苗在第二階段（11月27日）以前，符合接種資格的長者非常少，因此10月2日起65歲以上民眾大部分可以接種的是流感、新冠疫苗（XBB.1.5疫苗），以往疫苗接種習慣是「左流右肺」，今年建議「左流右新」，左邊打流感疫苗、右邊打新冠疫苗是比較好的選擇。

XBB.1.5、流感、肺炎鏈球菌疫苗　接種前後需注意什麼？

另外，疾管署也提醒接種XBB.1.5、流感、肺炎鏈球菌疫苗須注意以下事項：

  • XBB.1.5疫苗：
接種前評估時，說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。接種後應多加留意身體狀況，多喝水多休息，若有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫。

  • 流感疫苗：
發燒或正患有急性中重疾病者，宜待病情穩定後再接種。先前接種疫苗 6 週內曾發生 Guillain-Barré 症候群（GBS）者，需由醫師評估再接種。

為即時處理接種後發生率極低的立即型嚴重過敏反應，接種後應於接種單位或附近稍做休息，並觀察30分鐘，無恙後再離開。接種後若有持續發燒、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速等不適症狀，應儘速就醫。

  • 肺炎鏈球菌疫苗：
接種前詳閱接種須知，並經醫師評估後接種。若有發燒或急性疾病，宜延後接種。

少數人接後可能發生注射部位疼痛、紅腫的反應，一般於接種2天內恢復。發燒、倦怠等全身性副作用則極少發生。接種後若有持續發燒、嚴重過敏反應，如呼吸困難、氣喘、眩昏、心跳加速等不適症狀，應速就醫。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59433

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