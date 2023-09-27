▲XBB.1.5、流感、肺鏈疫苗該怎麼打？　接種時程、條件、注意事項一次看！

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3種疫苗何時可以接種？ 哪些人符合公費資格？XBB.1.5疫苗已在9月26日優先開放給65歲以上民眾接種，10月將會再擴大開放，而流感、肺炎鏈球菌疫苗也將在10月分階段開打，詳細開打時程、接種對象如下：
- XBB.1.5疫苗：
- 第一階段：9月26日起，開放65歲以上接種
- 第二階段：10月2日起，再開放醫護人員接種
- 第三階段：10月9日起，開放全民接種。
- 未滿6個月的嬰幼兒：XBB.1.5疫苗不可施打於未滿6個月的嬰幼兒身上
- 滿6個月－未滿5歲的幼兒：
- 從未接種過疫苗：應接種2劑XBB.1.5疫苗，2劑相隔28以上
- 曾接種過1劑莫德納疫苗：應接種1劑XBB.1.5疫苗，並與前1劑相隔28天以上
- 曾接種過1－2劑單價BNT疫苗基礎劑：XBB.1.5疫苗加上基礎劑應接種共3劑疫苗，第1－2劑間隔4週以上，第2－3劑間隔8週以上
- 已完基礎接種劑接種：應接種1劑XBB.1.5疫苗，並跟前1劑間隔12週以上
- 5歲以上的兒童、青少年、成人：
- 從未接種過疫苗：應接種1劑XBB.1.5疫苗
- 曾接種過疫苗：應接種1劑XBB.1.5疫苗，並與前1劑相隔3個月以上
- 最近確診的民眾：可於3個月後接種1劑疫苗
- 流感疫苗：
- 第一階段：10月2日起，開打對象包括：
- 醫事及衛生防疫相關人員
- 65歲以上長者
- 安養、長期照顧（服務）等機構之受照顧者及所屬工作人員
- 滿6個月以上至國小入學前幼兒
- 孕婦
- 具有潛在疾病之高風險慢性病人
- BMI≧30者與罕見疾病及重大傷病患者
- 國小至高中（職）／五專一至三年級學生
- 6個月內嬰兒之父母
- 幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員（保母）
- 禽畜業及動物防疫相關人員
- 肺炎鏈球菌疫苗：
- 第一階段：10月2日起，曾接種過PCV13（或PCV15）且間隔至少1年者（高風險對象間隔至少8週），可公費接種1劑PPV23。
- 第 二階 段：11月27日起，從未曾接種過PCV13（或PCV15）及PPV23者，可公費接種1劑PCV13。間隔至少1年後（高風險對象間隔至少8週）再公費接種1劑PPV23。
- 第三階段：12月25日起，曾經接種PPV23且間隔至少1年者，可公費接種1劑PCV13。
接種XBB.1.5、流感、肺炎鏈球菌疫苗 需攜帶哪些證件？符合接種資格的民眾，可依上述開打時程前往醫療院所接種疫苗。疾管署提醒民眾前往接種疫苗時需攜帶以下證件：
- XBB.1.5疫苗：
- 流感疫苗：
- 肺炎鏈球菌疫苗：
XBB.1.5、流感、肺炎鏈球菌疫苗 可以一起接種嗎？由於10月後3種疫苗將陸續擴大開放施打，許多民眾便好奇3種疫苗可以一起接種嗎？疾管署表示，XBB.1.5、流感、肺炎鏈球菌疫苗可以分次接種，也可以同時接種，同手臂兩針建議距離至少2.5公分。
傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎表示，事實上3種疫苗同時或間隔一段時間接種都無所謂，有效性、安全性都無明顯影響，主要是看個人方便性，像常用右手做事可能會因接種後痠痛而影響，就可分次打，若無特殊需求可同天打分兩隻手打，接種2針的手臂其接種處至少隔2.5公分以上。
不過，莊人祥署長提到，事實上肺炎鏈球菌疫苗在第二階段（11月27日）以前，符合接種資格的長者非常少，因此10月2日起65歲以上民眾大部分可以接種的是流感、新冠疫苗（XBB.1.5疫苗），以往疫苗接種習慣是「左流右肺」，今年建議「左流右新」，左邊打流感疫苗、右邊打新冠疫苗是比較好的選擇。
XBB.1.5、流感、肺炎鏈球菌疫苗 接種前後需注意什麼？另外，疾管署也提醒接種XBB.1.5、流感、肺炎鏈球菌疫苗須注意以下事項：
- XBB.1.5疫苗：
- 流感疫苗：
為即時處理接種後發生率極低的立即型嚴重過敏反應，接種後應於接種單位或附近稍做休息，並觀察30分鐘，無恙後再離開。接種後若有持續發燒、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速等不適症狀，應儘速就醫。
- 肺炎鏈球菌疫苗：
少數人接後可能發生注射部位疼痛、紅腫的反應，一般於接種2天內恢復。發燒、倦怠等全身性副作用則極少發生。接種後若有持續發燒、嚴重過敏反應，如呼吸困難、氣喘、眩昏、心跳加速等不適症狀，應速就醫。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59433
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