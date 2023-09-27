台南本土登革熱累計破萬例大關！社區隱藏孳生源多

截至今（27）日下午3時，台南市今日確診325例本土登革熱確診病例，目前累積本土病例為10,196例，已破萬例大關，今日325例分布狀況為南區65例，永康區53例，東區51例，北區及安南區各46例，中西區25例，安平區12例，歸仁區11例，仁德區4例，關廟區、新化區、西港區及佳里區各2例，七股區、麻豆區、善化區及東山區各1例，年齡介於2歲至91歲。
記者鄭婷襄／台南報導
台市府表示，依據登革熱防治中心近期監測數據顯示，雖然近期降雨量減少，但社區中病媒蚊監測指數反而悄悄上升，東區、中西區、南區、北區、安平區、安南區、仁德區、歸仁區及永康區等共91個里別本週病媒蚊監測指數都較上週異常增加，其中仁德區二行里、南區大成里及鯤鯓里等3個里別甚至達到需實施預防性化學防治，凸顯社區中仍有許多隱藏孳生源存在。
為澈底找出潛在孳生源，南市府除持續動員社區孳生源巡查外，持續加強空屋、空地、天溝及屋後溝巡檢稽查，同時動員高空作業車針對高風險里別之天溝、高處積水點進行全面性巡查，並透過強力水柱清除天溝淤積物及實施預防性投藥，全面澈底落實社區孳清，務求將病媒蚊「趕盡殺孓」，防疫無死角。
市長黃偉哲表示，中秋節即將來臨，在各地打拼的台南子弟都會返鄉探親慶佳節，籲請所有市民朋友即刻動員加入孳清行列，共同消滅病媒蚊，守護臺南健康家園。
也提醒市民朋友，中秋連假旅遊踏青或於戶外從事烤肉賞月等活動時，務必加強自身防蚊措施，應穿著淺色長袖衣褲，皮膚裸露處使用政府機關核可含DEET（待乙妥，又稱敵避）、Picaridin（派卡瑞丁）或IR-3535（伊默寧，又名驅蚊酯）等有效成分之防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛及出疹等登革熱疑似症狀，請儘速就醫並使用登革熱快篩。