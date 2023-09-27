拚獲利提升！大亞七股漁電共生第一期有成 第二期2024下半年啟動
大亞旗下志光能源七股漁電共生案場於今年7月正式取得電業執照，今（27）日舉行第一期案場正式啟用典禮。大亞董事長沈尚弘表示，該案場為全台最大120MW漁電共生電廠，第一期85MW於2022年完工掛表發電，第二期預計在明年下半年啟用，希望未來集團太陽光電加儲能的獲利，將在公司能源鏈中，從現今的3成5提高到4成，甚至5成以上。
記者許家禎／台南報導
大亞旗下志光能源85MW漁電共生示範案場啟動儀式今日舉行，現場嘉賓共同見證生態、養殖與綠電三方共好的綠能發電典範。大亞董事長沈尚弘表示，在再生能源的發展過程中，大亞獲得各種專業執照許可，集團提早看到了再生能源的重要性，努力獲得地主、漁民與居民的信任，就像是獲得無形的社會執照，大亞希望成為漁電共生示範案場，以負責任開發者的態度，與在地共存共榮、帶來正面貢獻，為台灣持續提供穩定的能源。
沈尚弘指出，永續是世界趨勢，大亞很早就注意到這一點，希望從能源產生、傳輸、轉換、儲存到管理完整布局，在能源的部分，他指出核能雖然是大家口中說的乾淨的能源，但它始終有核廢料處理的問題，不能把問題留給下一代，因此大亞鎖定可以「生生不息」的風電、太陽能發電等再生能源發展。
沈尚弘表示，其實台灣有很好的自然資源可以發展再生能源，有潮汐、有地熱，現在也有技術正在研發，雖然還沒有很成熟，但大家應該要注意到。而大亞早在2013年就投入離岸風電，但因為案場規模太大，很難從開發、建造、營運到持有都能一手掌握，因此最終放棄風電，改投入太陽能，因為太陽能案子可大可小，目前大亞大大小小的案場，掛表發電的達220MW，希望2026年達到500MW。
大亞集團於全台共有68座屋頂型、地面型太陽能電廠，總裝置容量超過200MW，短期目標將達成500MW。集團旗下子公司志光能源在七股建置的漁電共生太陽能發電廠，為全台最大120MW漁電共生電廠，兼顧發電、養殖和生態三大功能，第一期85MW於2022年完工掛表發電，第二期預計在明年下半年啟用，未來20年產能將逾33億度發電量，相當於1,747座大安森林公園吸碳量。
要實現綠能展望，除了打造大型太陽能電廠投入能源產生外，更需搭配儲能系統儲備電能達到光儲互補。2022年大亞加入台電AFC（調頻備轉輔助服務）交易平台，目前已有13MW儲能系統投入服務，期望2025年完成100MW的儲能系統擴增。