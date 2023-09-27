證交所校園證券投資智慧王又來啦！冠軍獨得12萬、總獎金逾80萬
證交所為全國大專院校學生量身訂做的證券投資知識競賽活動「校園證券投資智慧王」，9月25日起開始報名，本次特別提高網路初賽、分區複賽及總決賽各階段獎金，總決賽冠軍隊伍獎金高達12萬元，總獎金超過80萬元，歡迎各大專院校學生踴躍組隊報名，報名不限財金系所，往年也有護理系、體育系、藝術系等同學報名參加。
記者許家禎／台北報導
證券投資智慧王活動報名時間自9月25日起至10月31日止，網路初賽訂於11月15至17日連續3天舉行，12月上旬辦理各區（北一、北二、中、南區）實地複賽及財經講座，各區複賽前三名隊伍，將於12月22日齊聚證交所，參加總決賽活動，爭取最高榮譽及12萬元獎學金。
證交所指出，各大專院校在籍學生（含碩博士、外籍、陸籍、交換生），3人即可組隊報名參加（同校不限年級、系所，大學及碩博士生亦可混搭），詳細活動辦法請參閱官網https://act.twse.com.tw/wisdom/，有興趣進一步了解競賽活動之大專院校及系所，亦可電洽活動承辦單位。
證交所表示，本活動連續舉辦20屆，透過寓教於樂的競賽方式將證券市場的相關知識融入競賽題目，深獲學界及業界肯定與支持，為全國大專院校學生年度重要賽事之一，且報名不限財金系所，往年也有護理系、體育系、藝術系等同學報名參加，歡迎各大專院校學生趕快組隊來拿獎金。